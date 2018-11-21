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Казанский цирк не смог найти директора

15:58, 21.11.2018
Казанский цирк не смог найти директора

Комиссия по проведению конкурса на пост директора Казанского цирка не выбрала нового директора учреждения. Кандидаты не прошли конкурсные процедуры.

«Решением комиссии по проведению конкурса на должность директора государственного автономного учреждения культуры Республики Татарстан «Казанский государственный цирк» кандидаты на должность директора учреждения не прошли конкурсные процедуры», — говорится в сообщении Минкульта РТ.

Накануне стало известно, что члены комиссии, в которую вошли директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, министр культуры Ирада Аюпова, главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев, не смогли прийти к общему мнению по поводу кандидатуры.

На пост директора Казанского цирка претендовали 12 человек, в числе которых отставной полковник, управделами Минкульта РТ, бывший телепродюсер и другие.

ОбществоВласть Татарстан
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