Казанский цирк не смог найти директора

Комиссия по проведению конкурса на пост директора Казанского цирка не выбрала нового директора учреждения. Кандидаты не прошли конкурсные процедуры.

«Решением комиссии по проведению конкурса на должность директора государственного автономного учреждения культуры Республики Татарстан «Казанский государственный цирк» кандидаты на должность директора учреждения не прошли конкурсные процедуры», — говорится в сообщении Минкульта РТ.

Накануне стало известно, что члены комиссии, в которую вошли директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, министр культуры Ирада Аюпова, главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев, не смогли прийти к общему мнению по поводу кандидатуры.

На пост директора Казанского цирка претендовали 12 человек, в числе которых отставной полковник, управделами Минкульта РТ, бывший телепродюсер и другие.