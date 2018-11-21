В Росгвардии объяснили закупку машин с лазерами

В Росгвардии сообщили, что ведомство закупит автомобили, оснащенные средствами звукового и светового воздействия, для применения в контртеррористических операциях.



По словам официального представителя ведомства Валерия Грибакина, «закупаемое оборудование не является оружием», пишет «Интерфакс».

Ранее из материалов госзакупок следовало, что Росгвардия планирует выделить 65,3 млн рублей на два автомобиля, оснащенные системами комплексного нелетального воздействия (СКНВ).

СМИ отмечали, что системы могут быть использованы при подавлении массовых беспорядков.

Напомним, Росгвардия также закупит у АО «Астейс» из Набережных Челнов бронированные корпусные автомобили на полноприводном шасси «Патруль» за 112,8 млн рублей.