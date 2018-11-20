Итоги дня: Минниханов на совете предпринимателей, трехъязычная школа в РТ и поезд для ВСМ Москва — Казань

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 ноября.

В Казани сегодня состоялся Х Совет по предпринимательству, где отметили в качестве достижения спорный закон о самозанятых, который вышел из одного из таких советов. Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал власти не оказывать давление на самозанятых и доложил о миллиарде рублей, который пошел на поддержку предпринимательства в этом году. Как выяснилось, средства до бизнеса не дошли. Подробно — в материале «Реального времени».



А Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев предложил создать в республике трехъязычную школу — в ней будут изучать татарский, русский и английский языки.

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) разработали и представили концепт первого российского высокоскоростного поезда. Предполагается, что поезд будет эксплуатироваться на высокоскоростной магистрали Москва — Казань.

В Минтрансе Татарстана предложили увеличить скорость движения на безопасных участках трассы Казань — Набережные Челны до 110 км/ч. При этом для увеличения скорости на трассе потребуется положительное решение ГИБДД.

Тем временем депутат Госдумы выступил с инициативой штрафовать ряд категорий неработающих граждан за неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Предполагается, что инициатива коснется здоровых лиц трудоспособного возраста, которые нигде официально не трудятся. Однако в Совфеде нововведения назвали преждевременными, так как неработающие граждане и сейчас лишены некоторых видов социальной поддержки.

