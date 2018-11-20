Минниханов призвал власти не оказывать давления на самозанятых

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал органы власти не оказывать давление на самозанятых в связи с принятием закона об эксперименте по их налогообложению.



«Призываю все задействованные органы власти избегать бюрократии и сложных процедур, не создавать самозанятым административных барьеров, не оказывать давления. Только в этом случае новый налоговый режим заработает и будет восприниматься гражданами», — цитирует «Татар-информ» Минниханова.

Ранее президент РТ раскритиковал предложение отдельных депутатов Госдумы штрафовать самозанятых, которые не будут платить налоги.

Напомним, на прошлой неделе Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении пакет законов о проведении в Татарстане и еще трех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный доход (закон о самозанятых).