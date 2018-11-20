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В России предложили штрафовать неработающих граждан за неуплату взносов

12:09, 20.11.2018 1
В России предложили штрафовать неработающих граждан за неуплату взносов
Фото: pixabay.com

В России предложили штрафовать ряд категорий неработающих граждан за неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

Инициатива касается только здоровых лиц трудоспособного возраста, которые нигде официально не трудятся. Предложение не затрагивает получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также лиц, находящихся на иждивении.

По слова автора законопроекта, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, изменения не ограничивают конституционные права граждан на получение пенсии по старости и бесплатного медицинского обслуживания.

В случае если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов, пишет «Российская газета».

Ранее вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова предложила перенести расходы на уплату взносов в Фонд обязательного медицинского страхования за безработных с региональных бюджетов на федеральный.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:24
    скоро сажать начнут за тунеядство. добро пожаловать в СССР
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