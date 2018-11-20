РЖД разработали концепт первого высокоскоростного поезда для ВСМ Москва — Казань

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) разработали концепт первого российского высокоскоростного поезда.

Предполагается, что поезд будет эксплуатироваться на высокоскоростной магистрали Москва — Казань, строительство которой планируется начать в 2019 году. Концепт поезда представят на выставке «Транспорт России», которая пройдет 20−22 ноября в Гостином дворе, передает ТАСС.

Поезд предназначен для перевозки пассажиров с конструкционной скоростью 360 км/час (демонстрационная скорость — 400 км/час). Он может функционировать пи температуре от минус 50 до плюс 40°С. Общее количество мест в 12 вагонах — 682, плюс 40 мест в вагоне-бистро.

Для выбора производителя подвижного состава ОАО «РЖД» объявит открытый конкурс.



Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин рассказал, что высокоскоростная магистраль в республикене заденет населенные пункты.