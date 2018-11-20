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Совфед назвал преждевременным введение штрафов за неуплату налогов для неработающих россиян

14:47, 20.11.2018
Совфед назвал преждевременным введение штрафов за неуплату налогов для неработающих россиян
Фото: pixabay.com

Предложение обязать официально неработающих здоровых граждан РФ платить за себя взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования носит преждевременный характер.

«На нынешнем этапе сейчас пока важнее реализация инициативы, связанной с дополнительным внесением [налогов в размере] 4—6% самозанятыми по пилотному проекту в четырех регионах», — цитирует ТАСС главу комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

По его словам, необходимо уделить должное время «наработке этой практики».

Отмечается, что неработающие граждане и сейчас лишены некоторых видов социальной поддержки.

«Это (инициатива, — прим. ред.) немного преждевременно», — пояснил Рязанцев.

Ранее депутат Госдумы выступил с инициативой штрафовать ряд категорий неработающих граждан за неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

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