Скорость движения по трассе Казань — Набережные Челны могут увеличить до 110 километров в час

Скорость движения на безопасных участках трассы Казань — Набережные Челны увеличат до 110 км/ч. Об этом в понедельник сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин в рамках правительственного часа в Госсовете республики.

«Думаю, это будет поэтапная работа, то есть не на всех участках сразу, а только на каких-то»,— цитирует Сафина "Ъ-Казань".

Министр добавил, что для увеличения скорости на трассе потребуется положительное решение ГИБДД.

Ленар Сафин также рассказал о планах по реконструкции федеральной автодороги М7 «Волга» на двух участках в сторону Чувашии.

Напомним, что в октябре в Татарстане открыли30-километровый участок трассы М-7 — теперь вся дорога от Казани до Набережных Челнов четырехполосная. Пропускная способность увеличена с 18 до 40 тыс. автомобилей в сутки.