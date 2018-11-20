Скорость движения по трассе Казань — Набережные Челны могут увеличить до 110 километров в час
Скорость движения на безопасных участках трассы Казань — Набережные Челны увеличат до 110 км/ч. Об этом в понедельник сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин в рамках правительственного часа в Госсовете республики.
«Думаю, это будет поэтапная работа, то есть не на всех участках сразу, а только на каких-то»,— цитирует Сафина "Ъ-Казань".
Министр добавил, что для увеличения скорости на трассе потребуется положительное решение ГИБДД.
Ленар Сафин также рассказал о планах по реконструкции федеральной автодороги М7 «Волга» на двух участках в сторону Чувашии.
Напомним, что в октябре в Татарстане открыли30-километровый участок трассы М-7 — теперь вся дорога от Казани до Набережных Челнов четырехполосная. Пропускная способность увеличена с 18 до 40 тыс. автомобилей в сутки.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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