Итоги дня: провал санкций против РФ, остановка завода Ford Sollers в Челнах, глава МВД Башкирии стал генерал-лейтенантом
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 ноября.
Газета Financial Times сообщила, что страны, которые ввели санкции против России, не смогли добиться изоляции страны и вряд ли смогут это сделать в будущем. При этом отмечается, что Россия продолжает укреплять собственные альянсы и торговать оружием.
В Татарстане СП Ford Sollers остановило производство на заводе в Набережных Челнах в связи с выполнением годового плана. Несмотря на это, все сотрудники предприятия остаются на рабочих местах.
Президент России Владимир Путин присвоил министру внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майору полиции Роману Дееву звание генерал-лейтенанта. Это произошло на фоне скандала с изнасилованием тремя полицейскими начальниками 23-летней девушки-дознавателя, произошедшим в Уфе.
В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в Париже вместе с другими лидерами обсудили ядерный договор, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции и другие вопросы.
Сегодня Олег Кононов, ранее работавший в тульском «Арсенале», стал новым тренером московского «Спартака». На этом посту он сменил исполняющего обязанности тренера Рауля Рианчо, который был назначен после увольнения Массимо Карерры.Общество
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