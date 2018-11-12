Итоги дня: провал санкций против РФ, остановка завода Ford Sollers в Челнах, глава МВД Башкирии стал генерал-лейтенантом

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 ноября.

Газета Financial Times сообщила, что страны, которые ввели санкции против России, не смогли добиться изоляции страны и вряд ли смогут это сделать в будущем. При этом отмечается, что Россия продолжает укреплять собственные альянсы и торговать оружием.

В Татарстане СП Ford Sollers остановило производство на заводе в Набережных Челнах в связи с выполнением годового плана. Несмотря на это, все сотрудники предприятия остаются на рабочих местах.

Президент России Владимир Путин присвоил министру внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майору полиции Роману Дееву звание генерал-лейтенанта. Это произошло на фоне скандала с изнасилованием тремя полицейскими начальниками 23-летней девушки-дознавателя, произошедшим в Уфе.

В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в Париже вместе с другими лидерами обсудили ядерный договор, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции и другие вопросы.

Сегодня Олег Кононов, ранее работавший в тульском «Арсенале», стал новым тренером московского «Спартака». На этом посту он сменил исполняющего обязанности тренера Рауля Рианчо, который был назначен после увольнения Массимо Карерры.