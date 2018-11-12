Ford Sollers остановил производство в Челнах в связи с выполнением годового плана

СП Ford Sollers остановило производство на заводе в Набережных Челнах, так как был выполнен годовой план.

«В связи с выполнением годового плана производство на заводе в Набережных Челнах остановлено. Все автомобили, которые были заказаны, произведены и отгружены», — рассказала координатор по связям с общественностью Ford Sollers в Татарстане Индира Салимгараева.



По ее словам, все сотрудники челнинского завода остаются на рабочих местах. Часть из них задействована на обслуживании и ремонте оборудования завода, а оставшиеся отправлены на работу на елабужский завод компании, который продолжает работу в обычном режиме, передает «Интерфакс».



При этом Салимгараева не уточнила объемы производства и дату возобновления работы конвейера.

Ранее сообщалось, что Ford Sollers в этом году планирует завершить разработку системы «умного» такси и запустить ее в Елабуге и Набережных Челнах.