Financial Times заявила о провале санкций против России

Страны, которые ввели санкции против России, не смогли добиться изоляции страны и вряд ли смогут это сделать в будущем.

В статье газеты Financial Times говорится, что Россия продолжает укреплять собственные альянсы и торговать оружием.

Издание напоминает о продаже российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» Индии и Китаю, а также о начале переговоров с Саудовской Аравией, Катаром и Ираком.

Также издание отмечает, что Россия укрепляет отношения со «множеством стран на Ближнем Востоке — от Турции до Израиля, от Саудовской Аравии до Ирана», на фоне колебаний Вашингтона.



По словам автора статьи, дипломаты западных стран неофициально признают, что санкции не привели к желаемому результату.

Ранее немецкие СМИ отметили «сенсационный» рост российской экономики. Главными причинами положительной динамики аналитики назвали рост цен на нефть и изменение динамики рубля.