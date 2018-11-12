Белый дом рассказал о разговоре Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продуктивную дискуссию с французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами в ходе мероприятий в Париже.

«Лидеры обсудили спектр различных вопросов, включая ядерный договор, ДРСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — прим. ред.), Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение на протяжении двухчасового обеда», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря президента США Сару Сандерс.



Ранее Владимир Путин рассказал, что ему удалось побеседовать с Дональдом Трампом в Париже. Лидеры также договорились встретиться во время саммита «большой двадцатки» в Аргентине.