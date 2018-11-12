Кононов стал новым тренером «Спартака»

Московский «Спартак» получил нового главного тренера. Им стал Олег Кононов, ранее работавший в тульском «Арсенале». Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20, при этом по окончании этого сезона возможен пересмотр условий.

На этом посту Кононов сменил исполняющего обязанности тренера Рауля Рианчо, который был назначен после увольнения Массимо Карерры.

Раннее белорусский наставник отметился работой у руля ФК «Краснодар» и «Ахмата».

По слухам, для того чтобы назначить Кононова, «Спартаку» пришлось выплатить компенсацию тульскому «Арсеналу». «Спартак» на сегодняшний день идет на 8-м месте в турнирной таблице РФПЛ с 19 очками в активе.