Итоги дня: двойное убийство в Казани, победители Нобелевской премии и уход Акинфеева из сборной

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодня, 1 октября.



В Московском районе Казани сегодня произошло двойное убийство. Тела двух человек с колото-резаными ранами обнаружили на территории одного из гаражных кооперативов. По подозрению в преступлении полиция задержала 39-летнего жителя Казани. От дачи показаний он отказался.

А российские миллиардеры, несмотря на санкции, разбогатели на 18,4 млрд долларов с начала года. В топ-500 богатейших людей мира попали 23 российских бизнесмена.

Сегодня стали известны победители Нобелевской премии по медицине и физиологии. Ее присудили Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за новый метод лечения рака. Церемония награждения пройдет 10 декабря.



Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде и больше не будет выступать в составе сборной России. Место капитана после ухода Акинфеева займет нападающий «Зенита» Артем Дзюба.



Тем временем в Татарстане начинается осенний призыв. Из Казани на службу в армию в 2018 году отправятся 700 жителей Казани, при этом 25% призывников, по указу генштаба РФ, должны иметь высшее образование. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сохранить рабочие места за призванными в армию татарстанцами до их возвращения с воинской службы.