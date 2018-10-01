Минниханов распорядился сохранить рабочие места за призывниками

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сохранить рабочие места за призванными в армию татарстанцами до их возвращения с воинской службы.



«В течение трех месяцев после увольнения с военной службы работающим до призыва в государственных организациях сохраняется право на поступление на работу в те же организации», — сообщил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

При этом проходящим военную службу по призыву предоставляются права вернуться на должность не ниже занимаемой ранее. Отмечается, что вопрос сохранения места работы за призывниками обсуждался на совещании у Минниханова.

Ранее сообщалось, что на службу в армию в осенний призыв отправятся 700 жителей Казани.