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Происшествия

В Казани задержанный за двойное убийство отказался от дачи показаний

13:45, 01.10.2018

Новые подробности двойного убийства в Казани. По подозрению в преступлении задержан 39-летний житель Казани, от дачи показаний он отказался.

По предварительным данным, задержанный был в конфликте с одним из своих знакомых и скрывался от него. Но 30 сентября около 20 часов тот знакомый, узнав, что оппонент подал объявление о продаже гаража, обманом через приятелей договорился о встрече под видом покупателя, сообщил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах.

На встречу покупатель пришел вместе с приятелями и сходу затеял драку с владельцем гаража. Сначала дрались на кулаках, потом владелец гаража достал нож и нанес смертельный удар оппоненту, затем тяжело ранил его приятеля (тот умер в больнице) и ударил ножом по ноге еще одного из пришедших.

Дело о двойном убийстве и его обстоятельствах расследуют сотрудники Следкома по РТ и угрозыска МВД Татарстана.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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