Российские миллиардеры разбогатели на 18,4 млрд долларов с начала года

Совокупное состояние богатейших россиян в топ-500 богатейших людей мира за январь — сентябрь 2018 года увеличилось на 18,4 млрд долларов. В рейтинг попали 23 российских бизнесмена.



Самым богатым россиянином остается совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Его состояние с начала года выросло почти на 5 млрд долларов — до 21,6 млрд.

На второй строчке основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (20,6 млрд долларов, состояние увеличилось на 2,55 млрд), замыкает топ-3 основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (20,2 млрд долларов, увеличилось на 0,5 млн).

На четвертом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (18,8 млрд, +144 млн). Замыкает пятерку лидеров совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (16,9 млрд, +4,28 млрд).