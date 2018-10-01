В Казани мужчина совершил двойное убийство
В Московском районе Казани сегодня произошло двойное убийство. Тела двух человек с колото-резаными ранами обнаружили на территории одного из гаражных кооперативов.
Обстоятельства произошедшего выясняются, передает «Татар-информ» со ссылкой на источник. Правоохранители в преступлении подозревают мужчину.
Ранее в Татарстане госпитализировали восьмимесячного мальчика с колото-резаными ранами в области шеи и порезами живота. По подозрению в покушении на его убийство задержана 24-летняя мать ребенка.Происшествия Татарстан
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