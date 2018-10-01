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Происшествия

В Казани мужчина совершил двойное убийство

13:04, 01.10.2018
В Казани мужчина совершил двойное убийство
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Московском районе Казани сегодня произошло двойное убийство. Тела двух человек с колото-резаными ранами обнаружили на территории одного из гаражных кооперативов.

Обстоятельства произошедшего выясняются, передает «Татар-информ» со ссылкой на источник. Правоохранители в преступлении подозревают мужчину.

Ранее в Татарстане госпитализировали восьмимесячного мальчика с колото-резаными ранами в области шеи и порезами живота. По подозрению в покушении на его убийство задержана 24-летняя мать ребенка.

Происшествия Татарстан
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