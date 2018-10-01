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Нобелевскую премию по медицине присудили за новый метод лечения рака

12:36, 01.10.2018
Нобелевскую премию по медицине присудили за новый метод лечения рака
Фото: скриншот

Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за новый метод лечения рака.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий, шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Ранее сообщалось, что шведская академия отказалась вручать в 2018 году Нобелевскую премию по литературе. Взамен в 2019 году академики назовут сразу двух победителей. Отказ связан со скандалом, возникшим после обвинений французского фотографа Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах. В процессе расследования выяснилось, что он раскрывал имена будущих лауреатов премии по литературе и новых членов Шведской академии.

ОбществоМедицина
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