Нобелевскую премию по медицине присудили за новый метод лечения рака

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Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за новый метод лечения рака.

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The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation." pic.twitter.com/gk69W1ZLNI

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий, шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Ранее сообщалось, что шведская академия отказалась вручать в 2018 году Нобелевскую премию по литературе. Взамен в 2019 году академики назовут сразу двух победителей. Отказ связан со скандалом, возникшим после обвинений французского фотографа Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах. В процессе расследования выяснилось, что он раскрывал имена будущих лауреатов премии по литературе и новых членов Шведской академии.

