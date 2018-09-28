Итоги дня: арест подозреваемого в избиении инвалида, старт продаж iPhone и продажа отеля Marriott

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 сентября.

Главной новостью дня стал старт продаж iPhone в России. В магазинах появились iPhone Xs Max и iPhone Xs. Очередь за гаджетами у магазина re:Store на Тверской улице в Москве возникла за шесть дней до старта продаж. При этом, по данным ретейлеров, самым популярным из них стал золотистый iPhone Xs Max.

Ну а пока «богатые» россияне стоят в очереди за дорогой новинкой, «бедные» депутаты жалуются на зарплату. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что тратит деньги на рабочие нужды и благотворительность. Из-за этого у нее от зарплаты «не остается ничего», кроме кредитных долгов. «Сейчас зарплата, наверно, где-то 380 тысяч рублей. У тех, у кого другие доходы есть, им проще», — поделилась она.

Продолжая тему дорогих покупок, стоит сказать о важнейшей сделке регионального масштаба. Сегодня к новому хозяину ушел отель Marriott в Казани за 650 млн рублей. Его приобрело входящее в группу ВТБ АО «Гостиничная компания». Общество управляло отелем с конца 2016 года.

Также сегодня в Казани Московский районный суд арестовал на месяц подозреваемого в избиении подростка-инвалида. Заседание проходило в закрытом режиме. 43-летний Рустем Газизуллин рассказал журналистам, что мальчик первый на него «налетел». Подробнее о процессе читайте в материале «Реального времени».

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня провел ряд встреч в рамках рабочего визита в Китай. Глава республики посетил Китайско-российский технопарк в зоне высоких технологий города Яньтай, обсудил сотрудничество в области нефтехимии с главой китайской Wanhua Chemical и предложил создать экспозицию Китайско-российского технопарка в Казани.