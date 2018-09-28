Суд арестовал на месяц подозреваемого в избиении подростка-инвалида в Казани

Суд арестовал на месяц — до 26 октября — подозреваемого в избиении подростка-инвалида в Казани. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени» со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание проходило в закрытом режиме. Подозреваемый 43-летний Рустем Газизуллин рассказал журналистам, что мальчик первый на него «налетел».

По предварительным данным, подросток проехал свою остановку и вышел из метро, чтобы позвонить маме. Женщина велела ему обратиться к взрослым, чтобы они объяснили ей, где находится сын. После того, как мальчик попросил мужчину помочь, тот начал бить его руками и ногами по телу и голове.

Напомним, накануне УВД Казани по результатам экспертизы возбудило уголовное дело по статье 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и задержала подозреваемого.