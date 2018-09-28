Группа ВТБ приобрела отель Marriott в Казани за 650 млн рублей

Входящее в группу ВТБ АО «Гостиничная компания» приобрела на аукционе здания отеля Marriott в Казани.

На торгах компания предложила максимальную цену — 650 млн руб, передает «Коммерсантъ».

Компания управляла отелем с конца 2016 года. В августе этого года арендатор здания вернул старый бренд отелю — Marriot. Это название отель потерял из-за неуплаты арендной платы. Там сменился оператор, с ноября 2016 года отель работал под брендом Center Hotel Kazan Kremlin.

Подробности — в материале «Реального времени».