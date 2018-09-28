Минниханов обсудил сотрудничество в области нефтехимии с главой китайской Wanhua Chemical

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с главой китайской химической компании Wanhua Chemical Женгтяем Ляо. Они обсудили сотрудничество между Татарстаном и компанией.

Глава китайской компании отметил, что ему известно о развитом нефтехимическом кластере Татарстана. «Мы также рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество и надеемся найти точки соприкосновения с вашими предприятиями», — цитирует его пресс-служба президента РТ.

Напомним, Минниханов ранее предложил создать экспозицию Китайско-российского технопарка в Казани.