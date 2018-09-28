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Минниханов обсудил сотрудничество в области нефтехимии с главой китайской Wanhua Chemical

14:56, 28.09.2018
Минниханов обсудил сотрудничество в области нефтехимии с главой китайской Wanhua Chemical
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с главой китайской химической компании Wanhua Chemical Женгтяем Ляо. Они обсудили сотрудничество между Татарстаном и компанией.

Глава китайской компании отметил, что ему известно о развитом нефтехимическом кластере Татарстана. «Мы также рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество и надеемся найти точки соприкосновения с вашими предприятиями», — цитирует его пресс-служба президента РТ.

Напомним, Минниханов ранее предложил создать экспозицию Китайско-российского технопарка в Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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