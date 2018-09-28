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Депутат Госдумы пожаловалась, что от зарплаты «не остается ничего», кроме кредитных долгов

17:13, 28.09.2018
Депутат Госдумы пожаловалась, что от зарплаты «не остается ничего», кроме кредитных долгов
Фото: ru.wikipedia.org / RUSMSK

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась на маленькую зарплату.

«Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю. Плюс партия. Вот и все», — заявила она.

Политик также отметила, что из-за подобных трат у нее от зарплаты «не остается ничего», кроме кредитных долгов. «Сейчас зарплата, наверно, где-то 380 тысяч рублей. У тех, у кого другие доходы есть, им проще», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у депутатов зарплата выше, чем у тех, кто их выбирает.

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