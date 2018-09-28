Золотой iPhone XS Max стал лидером продаж среди новых моделей — ретейлеры

Ретейлеры отметили, что подавляющее большинство клиентов на данный момент сделали выбор в пользу iPhone XS Max 256 Гб в золотом цвете. Спрос на эту модель в два раза превышает спрос на XS.

В целом, по их мнению, первые итоги продаж iPhone XS превышают результаты прошлого запуска новых моделей, передает ТАСС со ссылкой на представителей крупнейших ретейлеров.

В официальном интернет-магазине Apple с 28 сентября можно купить iPhone XS и XS Max в серебристом цвете, цвете «серый космос» и новом золотом оттенке с памятью 64 Гб, 256 Гб и 512 Гб.

Напомним, в России сегодня началась продажа новых моделей iPhone Xs Max, iPhone Xs.