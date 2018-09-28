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Минниханов предложил создать экспозицию Китайско-российского технопарка в Казани

11:11, 28.09.2018
Минниханов предложил создать экспозицию Китайско-российского технопарка в Казани
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня посетил Китайско-российский технопарк в зоне высоких технологий города Яньтай.

В ходе беседы руководство технопарка выразило готовность создать на территории технопарка специальную площадку с презентацией промышленного и инновационного потенциала Республики Татарстан. Минниханов, в свою очередь, предложил организовать аналогичную экспозицию Китайско-российского технопарка в Казани, сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов также отметил высокий уровень работы и инновационный потенциал научно-технического комплекса. Он добавил, что в Татарстане также уделяется большое вниманию развитию технопарков, поэтому регион заинтересован в сотрудничестве.

Напомним, что Минниханов накануне прибыл с рабочей поездкой в Китай. Там он посетит четыре города — Цзинань, Циндао, Яньтай и Тяньцзинь.

ОбществоВласть Татарстан
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