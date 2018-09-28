Подозреваемый в избиении подростка-инвалида в Казани заявил, что тот накинулся на него первым

Сейчас в Московском районном суде Казани начинается заседание по избранию меры пресечения мужчине, подозреваемому в избиении подростка-инвалида.

По словам подозреваемого 43-летнего Рустема Газизуллина, мальчик первый на него «налетел».

— Он сказал, что потерялся, и это спровоцировало его на психоз. Не знаю, как это произошло. Я вообще не знал, что это ребенок. Он на меня налетел, когда я шел со своим ребенком. Плюнул еще на меня, понимаете? Я вообще в растерянности был в тот момент. Весной-осенью обострение у них, не знаю, что произошло, — рассказал мужчина.

Он также пояснил, что хорошо дерется, потому что работал в спецслужбах. По данным «Реального времени», подозреваемый накануне отметил свой день рождения. Он не судим, является уроженцем Казани. Служил во внутренних войсках и в 2008—2009 годах три раза ездил в командировку в Чечню.

Напомним, заседание проходит в закрытом режиме, так как потерпевшим является несовершеннолетний молодой человек. По предварительным данным, подросток проехал свою остановку и вышел из метро, чтобы позвонить маме. Женщина велела ему обратиться к взрослым, чтобы они объяснили ей, где находится сын. После того, как мальчик попросил мужчину помочь, тот начал бить его руками и ногами по телу и голове.