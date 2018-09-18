Верзилов перед реанимацией должен был получить результаты расследования убийства журналистов в ЦАР — СМИ

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов должен был получить финальный отчет о расследовании причин гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Верзилов участвовал в расследовании причин гибели журналистов. Более того, он нашел иностранных специалистов, работавших в регионе на месте гибели российской группы, и финансирование для их работы, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



Напомним, Верзилов был госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом. Российские врачи не нашли подозрительных веществ у него в крови и перевели его в реанимацию НИИ им. Склифосовского. В Берлине, куда активиста доставили для лечения, врачи предположили, что он был отравлен.

