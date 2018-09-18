Верзилов перед реанимацией должен был получить результаты расследования убийства журналистов в ЦАР — СМИ
Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов должен был получить финальный отчет о расследовании причин гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Верзилов участвовал в расследовании причин гибели журналистов. Более того, он нашел иностранных специалистов, работавших в регионе на месте гибели российской группы, и финансирование для их работы, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Напомним, Верзилов был госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом. Российские врачи не нашли подозрительных веществ у него в крови и перевели его в реанимацию НИИ им. Склифосовского. В Берлине, куда активиста доставили для лечения, врачи предположили, что он был отравлен.
Справка
31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Их тела доставили в Москву. Расторгуеву посмертно присудили премию «Лавровая ветвь» 2018 года за вклад в кинолетопись. Расследование убийства журналистов в ЦАР организует и профинансирует Федеральное агентство новостей.
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