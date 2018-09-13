Медики не нашли подозрительных веществ в крови попавшего в реанимацию участника Pussy Riot

Врачи не нашли подозрительных веществ в крови активиста Петра Верзилова. В тяжелом состоянии его перевели в реанимацию НИИ им. Склифосовского.

«Анализ не установил в крови Петра Верзилова никаких препаратов, кроме тех, что ему давали врачи», — передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, врачи предполагают, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность.

«По сути, это предынсультное состояние», — добавил источник.

Напомним, в ночь на 13 сентября Верзилов был госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом.