Участника Pussy Riot Петра Верзилова доставили на лечение в Берлин

Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова доставили для лечения в Берлин специальным медицинским бортом.

По информации немецкой газеты Bild, самолет приземлился накануне в 22:45 по местному времени (23:45 мск), в аэропорту Шенефельд. Уточняется, что вместе с Верзиловым прилетела его мать.

По словам участницы Pussy Riot Марии Алехиной, перелет Верзилова в Берлин организовали «друзья из Германии». «Там нашли врача, он будет ставить диагноз и лечить, насколько я знаю» — рассказала она "РИА Новости".

Напомним, вечером 11 сентября Верзилов был госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом. Однако врачи не нашли подозрительных веществ в крови Верзилова и в тяжелом состоянии его перевели в реанимацию НИИ им. Склифософского. 14 сентября он пришел в сознание и покинул реанимацию.