Немецкие врачи предположили, что Верзилов был отравлен

Немецкие врачи, лечащие издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова в клинике «Шарите», полагают, что он, скорее всего, мог быть отравлен.

По данным клиники, Верзилов подвергся воздействию вещества, которое поражает нервную систему. Как отметил представитель «Шарите», сейчас жизни пациента ничто не угрожает. При этом он не уточнил, что именно стало причиной проблем со здоровьем, передает ТАСС.

Напомним, Верзилов был госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом. Однако врачи не нашли подозрительных веществ у него в крови и перевели его в реанимацию НИИ им. Склифосовского. После чего активиста доставили для лечения в Берлин специальным медицинским бортом.