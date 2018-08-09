Расследование убийства журналистов в ЦАР организует ФАН

Журналистское расследование убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике (ЦАР) организует и профинансирует Федеральное агентство новостей (ФАН).



Журналисты могут отправиться в Африку уже в ближайшее время, при этом состав группы и даты поездки еще не определены, передает «Коммерсантъ».

«Мы пытаемся получить поддержку всех государственных и официальных структур в Центральноафриканской Республике. И надеемся, что наш МИД тоже нам в этом расследовании поспособствует»,— заявил корреспондент ФАН Кирилл Романовский.

Накануне стало известно, что Александра Расторгуева познакомил с фиксером в ЦАР корреспондент ФАН Кирилл Романовский. СМИ полагают, что агентство финансирует бизнесмен Евгений Пригожин. Он сам это отрицает.