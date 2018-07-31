В ЦАР погибли Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко — СМИ

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

По информации источников «Дождя» в «Центре управления расследованиями», погибшие снимали в ЦАР документальный проект о работе ЧВК «Вагнер».

Собеседники издания утверждают, что гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

Ранее сообщалось, что в Центральноафриканской Республике убили трех человек, у двух из которых при себе были пресс-карты издания «Известия».

В посольстве России в ЦАР тогда заявили, что окончательной уверенности в том, что погибшие являются гражданами России, нет. В пресс-службе МИЦ «Известия», в свою очередь, рассказали, что сотрудников газеты в последнее время на территории ЦАР не было.