Погибшему в ЦАР режиссеру Александру Расторгуеву присудили «Лавровую ветвь»
Совет премии «Лавровая ветвь» определил лауреата 2018 года за вклад в кинолетопись. Им стал погибший в Центральноафриканской Республике (ЦАР) режиссер Александр Расторгуев.
«Единогласным решением совета, состоящим из 11 ведущих деятелей документального кино, было решено вручить эту награду Александру Расторгуеву посмертно»,— говорится в сообщении на сайте премии.
Отмечается, что Расторгуев был членом большого жюри и неоднократным лауреатом премии. В 2001 году его фильм «Мамочки» был признан Лучшим полнометражным неигровым телевизионным фильмом, а в 2005 фильм «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» был удостоен премии в номинации «Лучший неигровой арт-фильм».
Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Там они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер».
Водитель журналистов, выживший при нападении, рассказал, что на них напали из засады. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.ОбществоКультура
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