Тела убитых в ЦАР журналистов доставили в Москву

Тела убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов доставили на родину рейсом 1144 авиакомпании Air France.



Лайнер приземлился в аэропорту Шереметьево в 00:21 по местному времени, передает ТАСС.

Отмечается, что тела передадут сначала Следственному комитету России – следователям потребуется не менее двух дней на проведение экспертизы.

Ранее сообщалось, что похороны журналиста Орхана Джемаля, по предварительным данным, состоятся 8 августа на Хованском кладбище. Прощание с журналистом пройдет в Московской соборной мечети.

Напомним, в конце июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Последнему посмертно присудили премию «Лавровая ветвь» 2018 года за вклад в кинолетопись.