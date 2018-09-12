Участник Pussy Riot Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии, его могли отравить

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов вечером 11 сентября попал в больницу в тяжелом состоянии.

Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, передает «Медуза» со ссылкой на его девушку Веронику Никульшину.

Его доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных. Вечером 12 сентября мать Верзилова приехала в больницу, но к сыну ее не пустили, ей также не рассказали о его состоянии и предварительном диагнозе.

По словам Никульшиной, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело против нее. В шесть часов вечера он лег спать; когда через два часа Никульшина пришла домой, он «проснулся и сказал, что начинает терять зрение».

«С восьми до десяти ему в геометрической прогрессии становилось хуже. Сначала зрение, потом способность разговаривать, потом способность прямо ходить», — заявила Никульшина.