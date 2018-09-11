Подозреваемый в отравлении Скрипалей «агент ГРУ» оказался бизнесменом-уголовником из Одессы — СМИ

Подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Петров вел бизнес на Украине и задолжал крупные суммы партнерам.



«База судебных приставов также показывает, что пять лет назад у Александра (Петрова) были проблемы с возвратом кредитов, а в Тверском и Коптевском районных судах шли процессы, где он выступал в качестве ответчика по искам крупных банков», — сообщает RT со ссылкой на пострадавших в результате махинаций Петрова.

Отмечается, что источники ни на одной из фотографий якобы сотрудников ГРУ, обнародованных британской прокуратурой, настоящего Петрова не узнали. Эксперты подтвердили, что он не мог иметь отношения к спецслужбам, так как в юности был судим за кражу.

Ранее прокуратура Великобритании предъявила обвинения по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Также британская полиция опубликовала снимки с видеокамер, зафиксировавших передвижения двух россиян.

