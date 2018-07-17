Итоги дня: два новых резидента ТОСЭР Челнов, компенсация Pussy Riot и задержание главы Следкома Москвы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 17 июля.
- Республиканская комиссия одобрила заявки ООО «Машины коммунального хозяйства» и ООО «Термокреп» на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны». Так, компания «Машины коммунального хозяйства» намерена производить дорожно-строительную и коммунальную технику, а «Термокреп» планирует организовать производство металлических изделий с термодиффузионным металлическим покрытием. Они стали 22-м и 23-м резидентами ТОСЭР Челнов.
- Европейский суд по правам человека присудил компенсации участницам группы Pussy Riot по делу о танце в храме в 2012 году. Так, Мария Алехина и Надежда Толоконникова получат по 16 тыс. евро компенсации, Екатерина Самуцевич — 5 тыс. евро. Также суд постановил компенсировать судебные расходы в сумме 11,7 тыс. евро. Отмечается, что в деле Pussy Riot были нарушены три статьи европейской конвенции по правам человека — о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность и праве на справедливый суд. Кроме того, сегодня ЕСПЧ взыскал с России €20 тыс. в пользу семьи журналистки «Новой газеты» Анны Политковской за ее убийство.
- Сегодня стало известно, что ФСБ задержала экс-главу московского Следкома Александра Дрыманова. Ему предъявили обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Дрыманов не признает вину и считает возбужденное уголовное дело оговором.
- Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о замене военных кафедр в вузах военными учебными центрами (ВУЦ). Они будут реализовывать все три программы военного обучения: подготовку офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса. Также сегодня в нижнюю палату парламента внесли законопроект, согласно которому иностранные граждане смогут посещать Россию по паспортам болельщика (FAN ID) без виз до конца 2018 года.
- СМИ сегодня сообщили, что в Казани у менеджера якутской компании Seven Diamonds похитили мешок с бриллиантами стоимостью около 100 млн рублей, привезенными на выставку на «Казанскую ярмарку». Ворами оказались два уроженца Колумбии и один — Гватемалы. Пока их найти не удалось.
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