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ФСБ задержала главу московского Следкома Александра Дрыманова — СМИ

11:35, 17.07.2018
ФСБ задержала главу московского Следкома Александра Дрыманова — СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сотрудники ФСБ задержали главу московского Следственного комитета Александра Дрыманова, который недавно, по данным СМИ, подал рапорт об отставке.

Дрыманов задержан как подозреваемый по уголовному делу, передает РБК со ссылкой на источник в СК.

«Глава ГСУ был задержан в рамках ст. 91 УПК РФ (основания для задержания подозреваемого)», — сообщил один из источников.

В среду ожидается арест Дрыманова.

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