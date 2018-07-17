В Казани у жителя Якутии похитили мешок с бриллиантами на 100 млн рублей — СМИ

В Казани у менеджера якутской компании Seven Diamonds похитили мешок с бриллиантами, привезенными на выставку в «Казанскую ярмарку». Стоимость похищенных ювелирных изделий составляет около 100 млн рублей.

Пропажу заметили в казанском аэропорту. Ворами оказались два уроженца Колумбии и один — Гватемалы, сообщает телеграм-канал Mash. Их пока не удалось задержать, так как двое из них уже улетели в Москву, а ещё один в Сеул.