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В Казани у жителя Якутии похитили мешок с бриллиантами на 100 млн рублей — СМИ

12:11, 17.07.2018

В Казани у менеджера якутской компании Seven Diamonds похитили мешок с бриллиантами, привезенными на выставку в «Казанскую ярмарку». Стоимость похищенных ювелирных изделий составляет около 100 млн рублей.

Пропажу заметили в казанском аэропорту. Ворами оказались два уроженца Колумбии и один — Гватемалы, сообщает телеграм-канал Mash. Их пока не удалось задержать, так как двое из них уже улетели в Москву, а ещё один в Сеул.

Происшествия Татарстан
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