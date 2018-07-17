ТОСЭР Набережных Челнов пополнили два новых резидента

Республиканская комиссия одобрила заявки ООО «Машины коммунального хозяйства» и ООО «Термокреп» на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны».

Так, компания «Машины коммунального хозяйства» Алексея Долинина намерена производить на территории ТОСЭР дорожно-строительную и коммунальную технику. Общая сумма заявленных инвестиций составляет 95 млн рублей, планируется создать 48 новых рабочих мест.

ООО «Термокреп» планирует организовать производство металлических изделий с термодиффузионным металлическим покрытием. Инвестиции в проект оцениваются в размере 130,7 млн рублей, общее количество рабочих мест — 40 единиц, сообщает пресс-служба президента РТ.

Таким образом, компании стали 22-м и 23-м резидентом ТОСЭР Челнов.

Ранее сообщалось, что на крышах двух производственных зданий в Набережных Челнах могут появиться теплицы с клубникой. Проект будет претендовать на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).