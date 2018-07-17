ЕСПЧ взыскал с России €20 тыс. за убийство журналистки Анны Политковской

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России €20 тыс. в пользу семьи журналистки «Новой газеты» Анны Политковской за ее убийство. Это следует из решения, опубликованного на сайте ЕСПЧ.



Политковская была автором журналистских расследований о нарушениях прав человека во время и после окончания Второй чеченской кампании. Ее застрелили 7 октября 2006 года в лифте дома в Москве. Мотивом убийства журналистки следствие официально назвало ее профессиональную деятельность.

По данному делу в 2014 году были осуждены Лом-Али Гайтукаев (признан организатором), Рустам (непосредственный исполнитель убийства), Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также Сергей Хаджикурбанов и Дмитрий Павлюченков, которые были сотрудниками полиции.

Сегодня Европейский суд по правам человека также присудил компенсации троим участницам группы Pussy Riot по делу о танце в храме в 2012 году.