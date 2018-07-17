В Госдуму внесли законопроект о праве посещать РФ до конца 2018 года по Fan ID

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому иностранные граждане смогут посещать Россию по паспортам болельщика (FAN ID) без виз до конца 2018 года.

Его внесли лидеры всех четырех фракций нижней палаты парламента и спикер Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Ранее о том, что иностранцы с паспортом болельщика получат право безвизового многократного посещения России до конца 2018 года, заявил президент России Владимир Путин.