Госдума приняла в первом чтении законопроект о замене военных кафедр в вузах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о замене военных кафедр в вузах военными учебными центрами (ВУЦ).

Председатель комитета Государственной думы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что целью законопроекта является повышение эффективности управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки, пишет «РИА Новости».

Напомним, что ВУЦ будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовку офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса. Новая концепция была согласована с ректорским сообществом, подготовленный затем законопроект «не получил ни одного замечания».