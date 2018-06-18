Минобороны заменит военные кафедры в вузах на учебные центры

Единые военные учебные центры (ВУЦ) будут созданы в рамках оптимизации структуры военной подготовки в гражданских вузах России.



«Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую унифицированную структуру под названием «Военный учебный центр». Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса», — цитирует «Интерфакс» статс-секретаря — замминистра обороны РФ Николая Панкова.

По его словам, новая концепция была согласована с ректорским сообществом, подготовленный затем законопроект «не получил ни одного замечания».



Отмечается, что количество вузов, где есть военные кафедры, только увеличится. По словам Панкова, до 2008 года в гражданских вузах РФ существовали программы подготовки только офицеров запаса.

«Мы «дозрели» до очень серьезного, абсолютно нехарактерного для нашей армии решения — организовать подготовку кадровых офицеров по инженерным, технологичным, наукоемким специальностям в гражданских вузах», — добавил Панков

При этом будут сохранены существующие в настоящее время программы военной подготовки и их объем.