ЕСПЧ присудил почти 50 тысяч евро компенсации Pussy Riot за «панк-молебен»

Европейский суд по правам человека присудил компенсации троим бывшим участницам группы Pussy Riot по делу о танце в храме в 2012 году. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.



Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой ЕСПЧ присудил по 16 тыс. евро компенсации, Екатерине Самуцевич — пять тыс. евро. Также суд постановил компенсировать судебные расходы в сумме 11,7 тыс. евро.

Отмечается, что в деле Pussy Riot были нарушены три статьи европейской конвенции по правам человека — о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность и праве на справедливый суд.

Pussy Riot устроили акцию в Храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года, исполнив «панк-молебен». Их признали виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорили каждую к двум годам колонии.



Ранее четверо участников организации Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу.