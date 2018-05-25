Татарстан без деревень: с карты республики исчезли как минимум 50 сел

В 2010 году переписчики не нашли ни одного человека в 49 населенных пунктах

Умирающие деревни — печальное явление в России, но странно слышать, что проблема коснулась и благополучного Татарстана. Если смотреть в разрезе последних ста лет, на протяжении которых в республике исчезло около 1 200 сел, ситуацию еще можно осмыслить, но процесс не прекращается и в наши дни. На последнем заседании комитета Госсовета РТ по госстроительству и местному самоуправлению замглавы Минземимущества РТ Рустэм Мерзакреев доложил, что в республике числятся 47 несуществующих деревень. По мнению председателя cовета Общества краеведов РТ Альберта Бурханова, их может быть и больше. «Реальное время» приводит историю населенных пунктов, где больше никто не живет.

«Жирбушка» на Каме и усадьба Алоизия Гласко под Сабами

Еще относительно недавно у слияния рек Белая и Кама в Актанышском районе жила деревня Дербешка. Полтора века назад ее основал елабужский купец первой гильдии Георгий Стахеев. В начале сентября 1872 года он плыл здесь на пароходе, чтобы найти место для зимовки судов. Местные речные просторы, леса и поля так понравились ему, что он выбрал именно эту территорию. В ближайшей деревне Каитово купец собрал народ — решить вопрос с арендой земли. Люди согласились, но попросили назначить цену не деньгами, а хлебом и чаем. Аренду оформили на сто лет. Когда проголосовали, сзади стоящие стали выкрикивать «Жирбушка», что в переводе с татарского означает «земля задаром» — «җир бушка». Стахеев не знал татарского, решил, что это название территории, и записал его по-своему: «Дербешка».

Поначалу арендатор использовал землю только как стоянку для судов. Но после 1896 года на нее обратили внимание и другие купцы. Со временем появилась пекарня, сезонная средняя школа. После 1930 года населенный пункт стал быстро расти, появились береговые рабочие и мастерские затона. Дербешку знали, как поселок речников. Однако в 1970-е годы деревня попала в зону затопления Нижнекамского водохранилища. Большинство жителей переселились в Башкирию. К середине 1990-х годов последний житель покинул свой дом, и в 1998 году поселок исключили из списка населенных пунктов. При этом уже более десяти лет его бывшие жители собираются вместе, чтобы вспомнить малую родину, некоторые сочиняют стихи, пишут книги в ее честь и даже поставили памятник своей исчезнувшей деревне.

В 1970-е годы Дербешка попала в зону затопления Нижнекамского водохранилища. Большинство жителей переселились в Башкирию. Фото vk.com



Не менее увлекательная история у деревни Янбаево в Сабинском районе, ее заложил польский дворянин Алоизий Гласко. Молодого человека подозревали в участии в польском восстании 1863 — 1864 годов и выслали в Казанскую губернию. Вернуться обратно в родные края у него не было возможности, но в августе 1871 года он получил свидетельство и разрешение на проживание в Мамадышском уезде. Здесь вместе с женой Юзефой он и купил бывшую усадьбу Аблаковых в деревне Каин Илга (по-другому ее еще называли Янбай). На Меше семья дворянина содержала водяную мельницу, разводила декоративных и промысловых рыб. До революции Алоизий Гласко вместе с женой и тремя детьми жили здесь, потом информация о них теряется. Название же деревни Янбаево сохраняется в метрических книгах еще до 1950 годов. Но позднее саму деревню поглотила другая более крупная — Большой Арташ, бывшая польская усадьба стала одной из его улиц — Каенлы.

«Переписчики не нашли ни одного человека в 49 населенных пунктах»

У многих исчезнувших населенных пунктов была богатая история. Например, деревня Мастеево, в 1930 — 1970 годы входившая в состав Актанышского района ТАССР. Землю получил некто Султанов еще во времена Екатерины II за верную службу, со временем его семья стала разрастаться. Среди населения были в основном башкиры, которые в большинстве занимались земледелием, кто-то — торговлей, а вот огородничество и садоводство было не развито. По данным справочника «Исчезнувшие населенные пункты республики Татарстан», в 1939 году население деревни составляло 310 человек, а в 1963 — уже 206. После 1966 года населенный пункт больше не упоминается.



Исчезнувших деревень в Татарстане и в России еще немало. За период 1990 — 2013 годы в стране не досчитались 20 тысяч деревень и поселков. Если брать весь XX век и начало XXI, то в России исчезли более 150 тысяч сельских населенных пунктов, из них в Татарстане — около 1200. Всероссийская перепись населения в 2002 и 2010 годах показала, что количество сел, которые покинуло местное население, продолжает только расти.

— В 2010 году переписчики не нашли ни одного человека в 49 населенных пунктах. Хотя в прошлую перепись 2002 года таких было только 36. По моим данным, сейчас количество сельских населенных пунктов, которые потерялись, перевалило за 56—57, например, они есть в Муслюмовском, Сармановском, Азнакаевском районах, — рассказывает председатель совета Общества краеведов РТ Альберт Бурханов.

По его словам, русские села исчезают с карты чаще, чем татарские. Дело в том, что русское население больше тяготеет к жизни в крупных городах, считает исследователь. При этом отдельного изучения требуют не только территории населенных пунктов, но и, например, рудники, расположенные поблизости. «Была разработка меди в Кукморском, Сабинском районах, например, около одного из населенных пунктов в последнем разработками управлял брат Лобачевского. А на сармановских рудниках работали шведские военнопленные после Полтавской битвы», — приводит примеры Альберт Бурханов.

Более 200 поселений — на грани исчезновения

Ученый утверждает, что полного списка деревень, исчезнувших в Татарстане за последние годы, нет, но в соответствующем справочнике можно встретить некоторые названия. Например, поселок Покровка Аксубаевского района перестал упоминаться в справочниках после 1992 года. Справка короткая — находился в 41 км от железнодорожной станции Нурлат, в 1963 году население составляло 180 человек, русские. В 90-е годы исчезло село Сельцо-Завод в Тюлячинском районе — 33 км от Арска и 58 км от Рыбной Слободы. Уже в 1963 году там жило только 90 человек, русские. В справочниках после 1986 года село уже не упоминается, а окончательно исчезло в 1990-е.

Есть деревни, которые исчезли в начале этого века, правда, таких гораздо меньше по сравнению с 30-ми годами. Деревня Серебряный Ключ в Черемшанском районе была исключена из списка сельских поселений в 2001 году. Данных о численности населения в справочнике нет, известно только, что поселение было в 100 км от Чистополя, с 1965 года входило в состав Ново-Ильмовского сельсовета Черемшанского района.

Наряду с уже исчезнувшими селами существуют умирающие — в 252 сельских поселениях РТ проживают менее десяти человек. Хотя, по словам Бурханова, Татарстан пока не в таком страшном положении, как другие регионы. В середине мая на заседании комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению сообщили, что в Татарстане 47 несуществующих деревень, при этом развернутый список в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ не смогли предоставить.

— Пока точных данных нет. В настоящее время идет анализ. Упразднение не планируется, — заявили в пресс-службе министерства.

Заброшенная деревня Малая Атня – Шурабашское сельское поселение, Арский район. Фото ttp://ru.esosedi.org

Сокращение сельского населения

Судя по статистическим данным, за 46 лет, с 1970 по 2016 годы, численность сельских жителей в Татарстане сократилась в 1,8 раза, с более 1,5 млн человек до 912 тысяч. Если в 1970 году на сельское население приходилось 48,5% от всего населения республики, то в 2016 только 23,6%.

Например, в Муслюмовском районе около 19 населенных пунктов считаются исчезнувшими, еще 15 — на грани исчезновения. Четырех не станет, скорее всего, в ближайшее десятилетие — деревня Коммуна им. Карла Либкнехта, где зарегистрированы семь человек, Красный Яр с пятью жителями, сообщается в одной из статей научного сотрудника Муслюмовского краеведческого музея Равиля Тимкина.