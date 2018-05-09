«Для систематической поисковой работы нет элементарных компьютеров»

Михаил Черепанов о судьбе и памяти солдат, которые до сих пор в числе пропавших без вести

Фото: Тимур Рахматуллин

Далеко не все уроженцы Татарстана смогли вернуться на родину с фронтов Великой Отечественной войны. Многие остались лежать на чужой земле, а кто-то до сих пор считается пропавшим без вести. Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского кремля Михаил Черепанов в сегодняшней авторской колонке, написанной для «Реального времени», предлагает признать погибшими при исполнении воинского долга тех, кто считается пропавшим без вести. Также колумнист нашей интернет-газеты приводит список тех защитников, кто родился в восточных районах Татарстана и отличился в боях.

Признать погибшими

Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ в 2001 году рассекречены данные о безвозвратных потерях армии нашей страны с 1900 года. Они составили 12 132 668 солдат и офицеров по списочному составу. И хотя это, конечно, далеко не все погибшие военнослужащие-россияне, место гибели известно лишь у половины из них. Это значит, что юридически около 6 миллионов солдат и офицеров нашей армии, которые не вернулись с фронта в ХХ веке, считаются пропавшими без вести.

Президент РФ В.В. Путин возглавил общественное движение под названием «Бессмертный полк России», среди главных задач которого — розыск сведений о судьбах военнослужащих, считающихся пропавшими без вести. Инициаторы движения понимают, что поисковая и архивная работа должна вестись не по праздничным датам и не в сезон, а постоянно и на профессиональной основе.

Но прежде всего необходимо политическое решение на уровне государства о юридическом признании всех военнослужащих, судьба которых неизвестна, которые не числятся среди дезертиров и предателей, — погибшими при исполнении воинского долга.

Эта проблема и моральная, и социальная. Мы единственное государство в мире, не признавшее миллионы своих защитников, отдавших жизнь в боевых конфликтах, погибшими.

Что такое быть семьей пропавшего без вести помнят миллионы наших сограждан. Некоторые сотрудники военкоматов и социальных служб до сих пор намекают, что кормилец данной семьи юридически погибшим не считается. А значит, государство не обязано компенсировать вдовам и детям ни моральный, ни материальный ущерб. Чувство без вины виноватого остается в душах десятков миллионов россиян до сих пор.

Понимание актуальности этой проблемы подчеркнули в своем обращении к Президенту РФ В.В. Путину ветераны Великой Отечественной войны Республики Татарстан еще в 2013 году. Вопрос о признании без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны, на которых нет компрометирующих данных, погибшими постоянно обсуждается на заседаниях Комиссии Общественной палаты РФ по проблемам национальной безопасности и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов. Депутаты обратились за поддержкой к военным.

Казалось бы, кто как ни сами офицеры заинтересованы смыть позорное пятно подозрения с погибших боевых товарищей? Ведь именно для этого несколько лет назад и созданы в Министерстве обороны Российской Федерации специальное Управление по увековечению памяти погибших при защите Отечества, Межведомственная комиссия по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести. Но заместитель начальника этого Управления, полковник А.Л. Таранов в ответ заявил:

«В годы Великой Отечественной войны многие советские воины попадали в немецкие концлагеря. Большая масса этих солдат были объявлены «изменниками», так как переступили на вражескую сторону. Мы согласны рассмотреть внимательно тех солдат, которые были скомпрометированы».

Возникает вопрос: «А кто мешает это сделать вот уже 75 лет?», Ведь речь идет не о прощении предателей, а о признании невиновности тех, кто преступлений не совершал!

Сколько бы мы ни говорили о необходимости увековечить память дедов и прадедов, воспитать на примере их подвига молодые поколения, новых защитников Отечества, это так о останется пустым звуком, пока не признаны погибшими те, кто остался лежать на поле брани или в безымянных рвах фашистских лагерей. Того, кто считается «пропавшим», а значит — живым, невозможно увековечить.

Нет элементарно компьютеров

100-летний юбилей Республики Татарстан и 75-летие Победы — повод вспомнить, что только в нашей республике до сих пор около 180 тысяч так называемых «пропавших без вести» в годы Второй мировой войны.

Вы думаете, кто-то сегодня их ищет, кроме самих родственников? Какая-то государственная или общественная организация ежедневно ведет работу на поисковых сайтах со списками погибших, умерших от ран и в плену? Могу точно сказать: такой организации в Российской Федерации и даже в нашем Татарстане, к сожалению, нет. Даже созданное Поисковое движение России, а в нашем Татарстане общественное молодежное объединение «Отечество», занимается всего лишь военной археологией, поиском медальонов в раскопах. Это совсем другие масштабы: ежегодно все поисковики страны находят и опознают в лучшем случае десяток солдат, считавшихся пропавшими без вести.

Есть ли решение этой проблемы?

При поддержке президента РТ Р.Н. Минниханова в парке Победы города Казани открыт Историко-мемориальный комплекс «Книга Памяти». Выделены три ставки сотрудников. Но для начала систематической поисковой работы по розыску сведений о погибших земляках нет главного — элементарных компьютеров.

Фото horriyat.ru

А время не ждет. Уже детям погибших на фронте по 80 лет. Уже внукам под 70.

Мы, сотрудники Мемориала «Книга Памяти» и активисты Ассоциации «Клуб воинской славы», еще и еще раз обращаемся с предложением ко всем заинтересованным инстанциям:

«Давайте сделаем архивный розыск пропавших без вести красноармейцев профессиональным делом при постоянной и ощутимой государственной поддержке. Необходимо финансирование не только поисковых экспедиций, фестивалей и конкурсов, реконструкции воинских надгробий. Важно, чтобы профессиональную помощь в розыске сведений о своих родственниках наши сограждане получали круглый год от специалистов соответствующей квалификации. Главное, чтобы татарстанцы знали, куда можно обратиться за методической помощью».

А об эффективности нашей работы можно судить по Электронной Книге Памяти Республики Татарстан, которая доступна каждому посетителю парка Победы в Казани и Музея-мемориала Великой Отечественной войны в Казанском кремле.

Знают о ней и более 3 тысяч семей Татарстана, получивших от нас извещения с данными о гибели своих родственников в годы Второй мировой войны только за 2015—2018 годы.

И делаем мы это с помощью ваших внуков — учащихся казанских гимназий №6, 96, 139, школ № 23, 38, 67. В ходе Маршей памяти по районам Татарстана сами юные поисковики раздают извещения с теми сведениями, которых семьи ждали 75 лет.

За последние годы активисты Ассоциации «Клуб воинской славы», курсанты «Школы юного поисковика» Дворца детского творчества им. А. Алиша города Казани, Дома детско-юношеского туризма и экскурсий «Простор» Ново-Савиновского района Казани, Центра дополнительного образования детей «Заречье» Кировского района Казани и Центра детского творчества «Олимп» Приволжского района Казани в составе Маршей памяти побывали в Актанышском, Альметьевском, Буинском, Верхнеуслонском, Кукморском, Лаишевском, Нижнекамском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Тетюшском районах республики. Большая работа проведена в Казани. И мы готовы помочь жителям всех регионов Татарстана, которые обратятся за помощью.

Уроженцы восточного региона Республики Татарстан

В бассейне реки Ик находятся в данное время четыре района Республики Татарстан — Азнакаевский, Мензелинский, Муслюмовский и Ютазинский. По данным автора этих строк, не вернулись с фронта с 1939 по 1945 годы 26 877 уроженцев и жителей этой зоны.

Из них 14 236 человек до сих пор юридически считаются «пропавшими без вести», то есть не погибшими.

В том числе из Азнакаевского района — 5 153 человека,

из Мензелинского района — 3 504 человека,

из Муслюмовского района — 3 382 человека,

из Ютазинского района — 2 197 человек.

Предлагаем администрациям этих районов свои услуги по систематическому розыску их земляков. Нужно спешить, скоро эти похоронки выдавать будет уже некому. Для правнуков эта информация может потерять смысл даже в период подготовки к популярному повсеместно маршу «Бессмертный полк».

Стоит вспомнить и о тех, кто так и не получил достойной оценки своих заслуг перед Родиной.

Представлены к званию Героя Советского Союза, но звания не получили

АНАРИН АНАТОЛИЙ АНИСИМОВИЧ, 1920 г. р., урож. Ютазинского р-на, моб. Бугульминским РВК, гвардии капитан, зам. командира батальона 17-го гвардейского стрелкового ордена Суворова полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии. Умер от ран 27.04.1945. Представлен к герою 28.04.1945. Награжден орденом Красного Знамени.

ПЕТРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 1923 г. р., урож. г. Мензелинска, моб. Мензелинским РВК, сапер 494-го стрелкового полка 174-й стрелковой дивизии. Представлен 16 августа 1942 г. Награжден орденом Красного Знамени. Погиб 2.12.1942.

ГАТИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 1915 г. р., моб. Мензелинским РВК, гвардии лейтенант, командир взвода управления батареи 29-й гвардейской мотострелковой бригады. Представлен 29 января 1945 г. Награжден орденом Ленина.

МИФТАХОВ АМИН ХАЛЯФОВИЧ, 1923 г. р., моб. Ютазинским РВК, мл. сержант, командир башни танка Т-34 34 танкового полка. Представлен в октябре 1943 г. Награжден орденом Красного Знамени.

ПЕТУХОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 1919 г. р., урож. с. Матвеевка, моб. Мензелинским РВК, капитан, командир батареи 76-мм пушек 859-го стрелкового полка 294-й стрелковой Черкасской ордена Б. Хмельницкого дивизии, 52-й Армии, 2-го Украинского фронта. Представлен 25 апреля 1944 г. Награжден орденом Красного Знамени.

ХАЛЯФИЕВ ШАМСИ, 1914 г. р., моб. Ютазинским РВК, гвардии лейтенант, командир стрелковой роты 13-й гвардейской механизированной бригады. Представлен 28 августа 1944 г. Награжден орденом Суворова III ст.

ШАРИФУЛИН САЛИМ ГУБАЕВИЧ, 1925 г. р., моб. Азнакаевским РВК, рядовой, автоматчик моторизованного батальона 65-й Волновахской танковой бригады 11-го танкового корпуса 1-го Белорусского фронта. Представлен 22 июня 1944 г. Награжден орденом Красного Знамени.

Награждены орденами посмертно

Мобилизованные Азнакаевским и Тумутукским РВК

АЛЕКСАНДРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, г. р. 1918, уроженец д. Холмовка Азнакаевского района, моб. Азнакаевским РВК, лейтенант, командир минометного взвода 3-й стрелковой роты 1-го отдельного стрелкового батальона 145-й отдельной стрелковой бригады.



«Во время наступательных боев в 8 октября 1943 г., когда вышел из строя командир стрелкового взвода, Александров взял на себя командование и в бою за д. Гайдуки отбил семь контратак численно превосходящего противника. Обороняя свои рубежи, тов. Александров погиб, уничтожив 28 солдат и офицеров противника».



Погиб в д. Лешкуны Витебского района Витебской обл. Награжден орденом Отечественной войны II степени 3 ноября 1943 г. (посмертно).

«Во время наступательных боев в 8 октября 1943 г., когда вышел из строя командир стрелкового взвода, Александров взял на себя командование и в бою за д. Гайдуки отбил семь контратак численно превосходящего противника. Обороняя свои рубежи, тов. Александров погиб, уничтожив 28 солдат и офицеров противника». Погиб в д. Лешкуны Витебского района Витебской обл. Награжден орденом Отечественной войны II степени 3 ноября 1943 г. (посмертно). АХМЕТОВА ГАЛИНА МУРАТОВНА, г. р. 1924, уроженка с. Агерзе, моб. Азнакаевским РВК, ст. сержант, санинструктор 1 260-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии.



26 марта 1944 г. на хуторе Виляга Могилевской области, несмотря на сильный артминометный огонь противника, перевязала 80 раненых бойцов и командиров, не щадя своей жизни во время контратаки противника продолжала оказывать помощь раненым.



Погибла 29 марта 1944 г. в д. Машевская Быховского района Могилевской области. Награждена орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

26 марта 1944 г. на хуторе Виляга Могилевской области, несмотря на сильный артминометный огонь противника, перевязала 80 раненых бойцов и командиров, не щадя своей жизни во время контратаки противника продолжала оказывать помощь раненым. Погибла 29 марта 1944 г. в д. Машевская Быховского района Могилевской области. Награждена орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно). АХМЕТШИН МИННЕГАРЕЙ ГАДЕЛЬШИНОВИЧ, г. р. 1924, уроженец с. Тойкино, моб. Азнакаевским РВК, телефонист взвода связи 28-й гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.



4 августа 1944 г. при прорыве обороны противника в р-не с. Чайковки, тов. Ахметшин при налаживании линии связи от командира батальона к командиру роты, вклинившись в глубину обороны противника, встретился с огневой точкой противника, где быстро окопался и вступил в бой с пулеметной точкой противника, уничтожил ее и повел линию дальше. 5 августа при форсировании реки Вислоку подразделение обстреляно сильным пулеметным огнем противника, создалась угроза захвата подводы с имуществом. Тов. Ахметов не растерялся и под огнем противника вывел подводу и спас имущество. 21 августа в районе с. Капанув (Дольне Вадовицы) близ польского г. Кракова при установлении связи тов. Ахметшин подвергся нападению противника, забросал его гранатами, нанеся значительные потери, но сам погиб». Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно).

4 августа 1944 г. при прорыве обороны противника в р-не с. Чайковки, тов. Ахметшин при налаживании линии связи от командира батальона к командиру роты, вклинившись в глубину обороны противника, встретился с огневой точкой противника, где быстро окопался и вступил в бой с пулеметной точкой противника, уничтожил ее и повел линию дальше. 5 августа при форсировании реки Вислоку подразделение обстреляно сильным пулеметным огнем противника, создалась угроза захвата подводы с имуществом. Тов. Ахметов не растерялся и под огнем противника вывел подводу и спас имущество. 21 августа в районе с. Капанув (Дольне Вадовицы) близ польского г. Кракова при установлении связи тов. Ахметшин подвергся нападению противника, забросал его гранатами, нанеся значительные потери, но сам погиб». Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно). БУДАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, г. р. 1925, уроженец Москвы, моб. Азнакаевским РВК, наводчик станкового пулемета 226-го стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии.



13 января 1945 г. при прорыве обороны противника в районе Швиргаллен (ныне п. Добровольск Краснознаменского района Калининградской обл.) немцы с флангов пытались отрезать нашу пехоту, прорвавшуюся вперед. Заметив маневр немцев, наводчик Буданов открыл по ним сильный пулеметный огонь. Немцы были отбиты, потеряв до 20 солдат. Но и сам Буданов погиб.



Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

13 января 1945 г. при прорыве обороны противника в районе Швиргаллен (ныне п. Добровольск Краснознаменского района Калининградской обл.) немцы с флангов пытались отрезать нашу пехоту, прорвавшуюся вперед. Заметив маневр немцев, наводчик Буданов открыл по ним сильный пулеметный огонь. Немцы были отбиты, потеряв до 20 солдат. Но и сам Буданов погиб. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно). ЗАКИРЗЯНОВ ХАКИМ ЗАКИРЗЯНОВИЧ, г. р. 1910, уроженец п. Азнакаево, моб. Азнакаевским РВК, майор, зам. командира по строевой части 163-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии.



19 февраля 1944 г. в районе эстонского с. Сиргала майор Закирзянов заменил выбывшего из строя командира роты, продолжил управлять боем. Когда противник с превосходящими силами пошел в наступление на обороняемый им участок, смог отбить его атаку. Подразделения под руководством Закирзянова, перейдя в наступление, захватили выгодный рубеж. Сам майор погиб. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

19 февраля 1944 г. в районе эстонского с. Сиргала майор Закирзянов заменил выбывшего из строя командира роты, продолжил управлять боем. Когда противник с превосходящими силами пошел в наступление на обороняемый им участок, смог отбить его атаку. Подразделения под руководством Закирзянова, перейдя в наступление, захватили выгодный рубеж. Сам майор погиб. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно). ЗИГАНШИН МИРГАЗИЯН МАРДАНОВИЧ, г. р. 1922, уроженец с. Сухояш Азнакаевского р-на, моб. Азнакаевским РВК, сержант, командир орудия танка Т-34 23-й танковой бригады.



В боях за освобождение польского г. Радом тов. Зиганшин беспощадно громил врага метким огнем своего танка. Быстро отыскивая цели, он без промаха уничтожал их. Лично подбил 2 танка противника, 2 пушки, 15 повозок и до 70 солдат и офицеров противника. Погиб 17 января 1945 г. в д. Ярово Лодзенского воеводства Польши. 25 января награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно).

В боях за освобождение польского г. Радом тов. Зиганшин беспощадно громил врага метким огнем своего танка. Быстро отыскивая цели, он без промаха уничтожал их. Лично подбил 2 танка противника, 2 пушки, 15 повозок и до 70 солдат и офицеров противника. Погиб 17 января 1945 г. в д. Ярово Лодзенского воеводства Польши. 25 января награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно). ИСМАГИЛОВ КАСИМ ГАЗИЗОВИЧ, г. р. 1915, уроженец с. Чалпы, моб. Тумутукским РВК. Лейтенант, командир самоходной установки СУ-76 713-го самоходного артиллерийского полка. Член партии с 1943 г.



23 марта 1945 г. в бою за польский населенный пункт Рыхулд прямой наводкой разрушил 8 огневых точек в домах, подавил огонь 3 пулеметов, пушки и уничтожил десяток гитлеровцев. 30 марта способствовал освобождению мест. Прухна. 31 марта, ворвался в мест. Хылиство, расстрелял 30 гитлеровцев, подавил огонь 4 пулеметов. В артустановку Исмагилова попал снаряд самоходки противника, весь экипаж погиб. 7 апреля 1945 г. Исмагилов награжден орденом Отечественной войны (посмертно).

ЛАТЫПОВ ХАКИМ, г. р. 1924, уроженец п. Урняк, моб. Тумутукским РВК 24 августа 1942 г. Сержант 17-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии.



Во главе отделения прорвал оборону противника, ворвался в его траншею и уничтожил 20 солдат. В рукопашном бою лично убил 3 офицеров. 23 июня 1944 г. при штурме опорного пункта в д. Застенки Могилевской области погиб. 26 июня представлен к награде орденом Отечественной войны.

Во главе отделения прорвал оборону противника, ворвался в его траншею и уничтожил 20 солдат. В рукопашном бою лично убил 3 офицеров. 23 июня 1944 г. при штурме опорного пункта в д. Застенки Могилевской области погиб. 26 июня представлен к награде орденом Отечественной войны. МАЙЛЕНОВ АХМАДЕЛЬХАК ЗАКИЕВИЧ, г. р. 1920, уроженец с. Какре-Елга, моб. Азнакаевским РВК в 1939 г. Капитан, командир батареи 844-го артиллерийского полка 303-й стрелковой дивизии.



При освобождении Молдавии с 22 по 24 августа 1944 г. в районе Заваранча и Болдуреты уничтожил 2 станковых пулемета в ДЗОТах, 19 автомашин, 34 повозки, две роты пехоты. 25 августа в своем последнем бою у п. Леушени отбил атаку 200 гитлеровцев, уничтожив 50 из них, но сам был смертельно ранен. 31 августа 1944 г. командир полка представил его к награде орденом Красного Знамени.

При освобождении Молдавии с 22 по 24 августа 1944 г. в районе Заваранча и Болдуреты уничтожил 2 станковых пулемета в ДЗОТах, 19 автомашин, 34 повозки, две роты пехоты. 25 августа в своем последнем бою у п. Леушени отбил атаку 200 гитлеровцев, уничтожив 50 из них, но сам был смертельно ранен. 31 августа 1944 г. командир полка представил его к награде орденом Красного Знамени. МАРДАНШИН ЗАКИР, г. р. 1908, уроженец д.Банки-Сухояш, моб. Тумутукским РВК, сержант 23-й танковой бригады, погиб 17 января 1945 г., в г. Радом в Польше. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно). ЦАМО, опись 18003, дело 309.

МЕЗИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, г. р. 1912, уроженец г. Болгар, моб. Азнакаевским РВК в марте 1944 г. Гвардии старший сержант, телефонист 49-го отдельного батальона связи 12-й гвардейской стрелковой дивизии, 61-й армии.



В боях за немецкий г. Альтдам связь постоянно выходила из строя. Многократно восстанавливая связь, Николай погиб 18 марта 1945 г. Лишь 1 июня 1945 г. посмертно награжден орденом Отечественной войны.

В боях за немецкий г. Альтдам связь постоянно выходила из строя. Многократно восстанавливая связь, Николай погиб 18 марта 1945 г. Лишь 1 июня 1945 г. посмертно награжден орденом Отечественной войны. НАСЫРОВ НАЗИП ЛАТЫПОВИЧ, г. р. 1926, уроженец с. Тумутук, моб. Тумутукским РВК 7 ноября 1943 г. Член партии. Гвардеец-стрелок 68-го гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии.



18 августа 1944 г. при прорыве обороны противника в районе маслозавода в Эстонии ворвался в траншеи, уничтожил ручной пулемет и погиб. 3 сентября посмертно награжден орденом Отечественной войны.

18 августа 1944 г. при прорыве обороны противника в районе маслозавода в Эстонии ворвался в траншеи, уничтожил ручной пулемет и погиб. 3 сентября посмертно награжден орденом Отечественной войны. САБИРЗЯНОВ ГАЛИМЗЯН САБИРОВИЧ, г. р. 1920, уроженец п. Азнакаево, моб. Азнакаевским РВК в 1941 г., лейтенант, командир батареи 1 894-го самоходного артполка РГК.



В октябре 1943 г. за время боев на правом берегу реки Днепр его батарея в составе 4-х СУ-76 уничтожила 5 автомашин с вражеской пехотой, 2 шестиствольных миномета, 2 полевых пушки и 3 пулеметных гнезда с расчетами, около сотни солдат. У с. Верхний Букрин Киевской области лейтенант Сабирзянов погиб 22 октября 1943 г. А 31 октября представлен к ордену Отечественной войны.

В октябре 1943 г. за время боев на правом берегу реки Днепр его батарея в составе 4-х СУ-76 уничтожила 5 автомашин с вражеской пехотой, 2 шестиствольных миномета, 2 полевых пушки и 3 пулеметных гнезда с расчетами, около сотни солдат. У с. Верхний Букрин Киевской области лейтенант Сабирзянов погиб 22 октября 1943 г. А 31 октября представлен к ордену Отечественной войны. ТАГИРОВ КАШАФ ШАРАФУТДИНОВИЧ, г. р. 1898, уроженец с. Сапеево, моб. Азнакаевским РВК 1 сентября 1941 г., сапер 607-го отельного саперного батальона 330-й стрелковой дивизии.



12 августа 1943 г. в бою за д. Верхняя Песочня проделал для наступающих бойцов проходы на минном поле, снял 15 мин. У д. Большуха Кировского района Калужской области взорвал вражескую радиостанцию, уничтожив при этом 5 офицеров и 3 солдат, но сам погиб. Посмертно представлен 17 августа 1943 г. к ордену Отечественной войны.

12 августа 1943 г. в бою за д. Верхняя Песочня проделал для наступающих бойцов проходы на минном поле, снял 15 мин. У д. Большуха Кировского района Калужской области взорвал вражескую радиостанцию, уничтожив при этом 5 офицеров и 3 солдат, но сам погиб. Посмертно представлен 17 августа 1943 г. к ордену Отечественной войны. ХАСАНОВ КАБИР КАДЫРОВИЧ, г. р. 1903, уроженец с. Кук-Тяка, моб. Азнакаевским РВК 1 сентября 1941 г. Ефрейтор, минометчик, 256-го армейского минометного полка.



С 16 по 21 апреля 1945 г. в боях за г. Лебус в Германии стрельбой из своего миномета уничтожил 2 пулеметные точки, 15 гитлеровцев, подавил огонь 4 пулеметов и огонь орудия ПТО. Представлен к награде орденом Отечественной войны, погиб 20 апреля 1945 г.

С 16 по 21 апреля 1945 г. в боях за г. Лебус в Германии стрельбой из своего миномета уничтожил 2 пулеметные точки, 15 гитлеровцев, подавил огонь 4 пулеметов и огонь орудия ПТО. Представлен к награде орденом Отечественной войны, погиб 20 апреля 1945 г. ХАФИЗОВ САЛИХ ЗАКИРОВИЧ, г. р. 1918, уроженец с. Уразаево, моб. Азнакаевским РВК 6 сентября 1939 г. Член партии с июля 1944 г. Младший лейтенант, командир танка Т-34 143-й отдельной танковой бригады 43-й армии.



19 сентября 1944 г. его экипаж первым ворвался в латвийское местечко Ломжа, уничтожил 3 противотанковых пушки, 4 пулеметных точки и до 15 солдат. Погиб и похоронен в д. Пушбуднес в Рижском районе. 26 сентября 1944 г. посмертно награжден орденом Отечественной войны.

19 сентября 1944 г. его экипаж первым ворвался в латвийское местечко Ломжа, уничтожил 3 противотанковых пушки, 4 пулеметных точки и до 15 солдат. Погиб и похоронен в д. Пушбуднес в Рижском районе. 26 сентября 1944 г. посмертно награжден орденом Отечественной войны. ХИКМАТУЛЛИН ЗАРИФ НИГМАТОВИЧ, г. р. 1921, уроженец с.Верхнее Стярле Азнакаевского района, моб. Тумутукским РВК в 1940 г. Лейтенант, командир взвода управления 849-го артиллерийского полка, 294-й стрелковой дивизии.



После тяжелого ранения вернулся в строй, 13 января 1945 г. корректируя огонь батареи, уничтожил 5 пулеметов и 2 миномета противника. Через неделю по его указанию подбито 2 танка, уничтожено 3 пулемета два десятка гитлеровцев. Снова был ранен и умер в госпитале 24 апреля 1945 г. в Польше. Так и не узнав, что 2 февраля командир полка представил его к награде орденом Отечественной войны.

После тяжелого ранения вернулся в строй, 13 января 1945 г. корректируя огонь батареи, уничтожил 5 пулеметов и 2 миномета противника. Через неделю по его указанию подбито 2 танка, уничтожено 3 пулемета два десятка гитлеровцев. Снова был ранен и умер в госпитале 24 апреля 1945 г. в Польше. Так и не узнав, что 2 февраля командир полка представил его к награде орденом Отечественной войны. ШИГАБУТДИНОВ МИННИЯР ШИГАБЕТДИНОВИЧ, г. р. 1923, уроженец с. Тумутук, моб. Тумутукским РВК 2 мая 1942 г. Гвардии младший лейтенант, командир стрелкового взвода 4-го гвардейского стрелкового полка, 6-й гвардейской стрелковой дивизии.



7 января 1945 г. в бою за освобождение г. Сандомира взвод Шигабутдинова прорвал оборону противника, уничтожив три десятка солдат. Командир взвода в этом бою погиб. Похоронен в мест. Воля-Осва Опатувского повета Кельценского воеводства Польши. 31 января 1945 г. награжден посмертно орденом Отечественной войны.

Мобилизованные Мензелинским РВК

АЛИКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, г. р. 1925, уроженец Минской обл., моб. Мензелинским РВК, мл. лейтенант, командир взвода 1-й пулеметной роты 1 210-го стрелкового полка 362-й стрелковой дивизии 33-й армии.



14 января 1945 г. при прорыве обороны противника на плацдарме за р. Вислой огнем своих пулеметов в течение дня обеспечивал продвижение подразделений батальона, подавив 4 пулемета противника и уничтожив до 50 гитлеровцев, засевших на высотке. При выбытии из строя командира стрелкового подразделения Аликин принял на себя командование, примером своего бесстрашия, увлекая бойцов на подвиги, где и погиб, выполняя боевую задачу. Погиб в д. Мшадло Яновецкогой повета Радомского воеводства Польши. Награжден орденом Отечественной войны II степени (посмертно).

14 января 1945 г. при прорыве обороны противника на плацдарме за р. Вислой огнем своих пулеметов в течение дня обеспечивал продвижение подразделений батальона, подавив 4 пулемета противника и уничтожив до 50 гитлеровцев, засевших на высотке. При выбытии из строя командира стрелкового подразделения Аликин принял на себя командование, примером своего бесстрашия, увлекая бойцов на подвиги, где и погиб, выполняя боевую задачу. Погиб в д. Мшадло Яновецкогой повета Радомского воеводства Польши. Награжден орденом Отечественной войны II степени (посмертно). АЛМАЗОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, г. р. 1915, уроженец с. Русский Ошняк Рыбнослободского р-на, моб. Мензелинским РВК, лейтенант, командир взвода 43-го отдельного саперного батальона, 79-й стрелковой дивизии.



Находясь с отделением саперов в инженерной разведке переднего края обороны противника, 11 августа 1945 г. при наступлении на Хандосу, под огнем противника с саперами разминировал мост через реку Хандоса-Гава. 13 августа под огнем противника подорвал берега. 16 августа при прорыве обороны противника на подступах к населенному пункту Катон близ г. Камисисука (Леонидово) Сахалинской обл. тов. Алмазов, сопровождая танки, участвовал в блокировке ДОТОв и погиб. Награжден орденом Отечественной войны II степени (посмертно).

Находясь с отделением саперов в инженерной разведке переднего края обороны противника, 11 августа 1945 г. при наступлении на Хандосу, под огнем противника с саперами разминировал мост через реку Хандоса-Гава. 13 августа под огнем противника подорвал берега. 16 августа при прорыве обороны противника на подступах к населенному пункту Катон близ г. Камисисука (Леонидово) Сахалинской обл. тов. Алмазов, сопровождая танки, участвовал в блокировке ДОТОв и погиб. Награжден орденом Отечественной войны II степени (посмертно). АХУНОВ ШАРИФ МУХАМЕТЗЯНОВИЧ, г. р. 1915, уроженец д. Деуково Мензелинского р-на, моб. Мензелинским РВК, гвардии старший лейтенант, зам. командира стрелкового батальона 234-го гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии.



При форсировании р. Днепра, в районе н. п. Мысы Любечского района Черниговской области 28 сентября 1943 г., находясь на переправе, под сильным артиллерийским и минометным огнем противника, тов. Ахунов руководил переправой подразделений на правый берег р. Днепра. В результате его организованных действий все подразделения были переправлены на правый берег. Умер от ран 20 октября 1943 г. в с. Лесковка Любечского района Черниговской обл. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

При форсировании р. Днепра, в районе н. п. Мысы Любечского района Черниговской области 28 сентября 1943 г., находясь на переправе, под сильным артиллерийским и минометным огнем противника, тов. Ахунов руководил переправой подразделений на правый берег р. Днепра. В результате его организованных действий все подразделения были переправлены на правый берег. Умер от ран 20 октября 1943 г. в с. Лесковка Любечского района Черниговской обл. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно). БАШИРОВ ТАГИР ГАРАЕВИЧ, г. р. 1919, уроженец с. Подгорный Байлар Мензелинского р-на, моб. Мензелинским РВК, сержант, командир орудия 2-й батареи 1 015-го артиллерийского полка 397-й стрелковой дивизии. В боях в районе латвийского с. Гайли огнем своего орудия уничтожил пулемет с прислугой, пулеметную точку и минометную батарею и до взвода пехоты противника. Погиб 29 октября 1944 г. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

БЕРЕЗИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, г. р. 1919, уроженец г. Мензелинска, моб. Мензелинским РВК, гвардии старшина, воздушный стрелок 33-го гвардейского штурмового авиаполка 243-й гвардейской штурмовой авиадивизии.



Имея за плечами более 150 боевых вылетов как личных так и в группе, более 42 раз отбивал атаки истребителей противника огнем пулемета. Летая на перехват транспортных самолетов противника в группе, сбил 9 самолетов Ю-52, в личном зачете в бою один МЕ-109 и 2 в группе со своим командиром экипажа. Подготовил 18 воздушных стрелков. Погиб 24 мая 1943 г. в Ростовской обл. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

Имея за плечами более 150 боевых вылетов как личных так и в группе, более 42 раз отбивал атаки истребителей противника огнем пулемета. Летая на перехват транспортных самолетов противника в группе, сбил 9 самолетов Ю-52, в личном зачете в бою один МЕ-109 и 2 в группе со своим командиром экипажа. Подготовил 18 воздушных стрелков. Погиб 24 мая 1943 г. в Ростовской обл. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно). БОЛЬШАКОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, г. р. 1923, уроженец с. Маткауш Мензелинского р-на, моб. Мензелинским РВК, наблюдатель при командире батальона 23-й гвардейской механизированной стрелковой бригады 7-го гвардейского танкового корпуса.



Находясь на наблюдательном пункте высоты 169,4, Большаков своевременно сообщил командиру батальона об атаке противника, что позволило принять быстрое решение. Противник пошел в атаку силой 4 самоходных пушек, 2 танков с десантом и 2 рот пехоты. Большаков, поднявшись во весь рост, бросился в атаку, первым ворвался в траншеи противника и уничтожил 8 солдат и офицера.



Погиб 11 февраля 1944 г. в д. Жигалово Витебского района Витебской обл. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно).

Находясь на наблюдательном пункте высоты 169,4, Большаков своевременно сообщил командиру батальона об атаке противника, что позволило принять быстрое решение. Противник пошел в атаку силой 4 самоходных пушек, 2 танков с десантом и 2 рот пехоты. Большаков, поднявшись во весь рост, бросился в атаку, первым ворвался в траншеи противника и уничтожил 8 солдат и офицера. Погиб 11 февраля 1944 г. в д. Жигалово Витебского района Витебской обл. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно). ГРИГОРЬЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, г. р. 1915, уроженец г. Мензелинска, моб. Мензелинским РВК, повар роты связи 1312-й стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии.



В ходе форсированного наступления под обстрелом противника обеспечивал горячей пищей личный состав роты. Где невозможно было подвезти кухню, он по-пластунски подползал с термосами и разносил бойцам роты продукты питания, содействуя этим успеху боевых операций. 12 октября 1944 г. в одном из боев у д. Псары Пултусского повета Варшавского воеводства Польши, под ураганным обстрелом противника, он как всегда продолжал нести свою службу: не уходя в укрытие, готовил обед для личного состава, где и погиб от вражеского налета. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно).

В ходе форсированного наступления под обстрелом противника обеспечивал горячей пищей личный состав роты. Где невозможно было подвезти кухню, он по-пластунски подползал с термосами и разносил бойцам роты продукты питания, содействуя этим успеху боевых операций. 12 октября 1944 г. в одном из боев у д. Псары Пултусского повета Варшавского воеводства Польши, под ураганным обстрелом противника, он как всегда продолжал нести свою службу: не уходя в укрытие, готовил обед для личного состава, где и погиб от вражеского налета. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно). ЗАПАДНОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, г. р. 1923, д. Ионовка(?), моб. Мензелинским РВК, красноармеец 98-го военно-строительного отряда 52-го управления строительством.



С декабря 1943 г. находился на строительстве оборонительных сооружений и выполнял задачу на 150 процентов с отличным качеством работ. Снял и обезвредил 594 разнообразных немецких мин. 27 июля 1944 г. погиб при обезвреживании мины-сюрприза в д. Рыленки Витебской области. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно).

ЗАХАРОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ, г. р. 1922, уроженец г. Мензелинска, моб. Мензелинским РВК, гвардии мл. лейтенант, летчик 33-го гвардейского штурмового авиаполка 3-й гвардейской штурмовой авиадивизии. С декабря 1943 г. выполнил 48 успешных боевых вылетов. Лично уничтожил 8 автомашин с грузом, 16 повозок с грузом, 2 зенитных артбатареи, 3 батареи полевой артиллерии, 3 минометные точки, 3 танка, солдат и офицеров до 100, вызвал 5 взрывов большой силы, разрушил 18 зданий и построек. Выполнив на отлично боевое задание, вместе с группой возвращался домой и был смертельно ранен зенитками противника. Не дотянув до своей территории, потерял сознание и упал на вражеской территории. Умер от ран 19 апреля 1945 г. в Германии. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

ЗОТОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, г. р. 1925, уроженец п. Гришкино, моб. Мензелинским РВК, мл. лейтенант, комсорг стрелкового батальона 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии.



22 августа 1944 г. первым поднял и повел в атаку стрелковую роту, овладел оборонительным рубежом противника в районе дер. К. Яблонь и вышел на шоссе Замбру — Лойжа. Обеспечил выход и овладение остальными подразделениями батальона господствующих высот противника 141,7 и безымянной юго-западнее ст. Снядово. При отражении контратак противника в бою за дер. Родгощ лично истребил 7 немцев огнем из автомата, получив ранение, он не ушел с поля боя до выполнения боевой задачи.



31 августа 1944 г. умер от ран в 607-м отдельном медсанбате, в д. Младо Снядовского повета Белостокского воеводства Польши. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

22 августа 1944 г. первым поднял и повел в атаку стрелковую роту, овладел оборонительным рубежом противника в районе дер. К. Яблонь и вышел на шоссе Замбру — Лойжа. Обеспечил выход и овладение остальными подразделениями батальона господствующих высот противника 141,7 и безымянной юго-западнее ст. Снядово. При отражении контратак противника в бою за дер. Родгощ лично истребил 7 немцев огнем из автомата, получив ранение, он не ушел с поля боя до выполнения боевой задачи. 31 августа 1944 г. умер от ран в 607-м отдельном медсанбате, в д. Младо Снядовского повета Белостокского воеводства Польши. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно). ИБАТУЛЛИН ГАЯЗ ГИЗАТУЛЛОВИЧ, г. р. 1910, уроженец г. Мензелинска, моб. Мензелинским РВК, гвардии ст. лейтенант, командир роты связи 37-го гвардейского отдельного батальона связи 8-го гвардейского стрелкового корпуса.



18 июля 1943 г. получил задание по наводке новой линии от вновь организованного узла связи у д. Медведевки в Орловской области. Провел новую линию, и на обратном пути его бронемашина попала под ожесточенную бомбежку вражеских бомбардировщиков. Ибатуллин погиб. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

18 июля 1943 г. получил задание по наводке новой линии от вновь организованного узла связи у д. Медведевки в Орловской области. Провел новую линию, и на обратном пути его бронемашина попала под ожесточенную бомбежку вражеских бомбардировщиков. Ибатуллин погиб. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно). ИВАНОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ, г. р. 1925, уроженец г. Мензелинска, моб. Мензелинским РВК, сержант, механик-водитель танка Т-34 259-го отдельного танкового полка 8-й гвардейской армии.



В уличных боях в г. Познань на западном берегу р. Одер на танке врывался во вражеские укрепления, уничтожая живую силу и технику. 16 апреля 1945 г. одним из первых достиг вершины Зееловской высоты, что в 1 км восточнее д. Дольгелин, гусеницами танка раздавил 2 блиндажа, 4 пулеметно-огневых точки, грузовую автомашину и более 10 гитлеровцев. 17 апреля погиб. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

В уличных боях в г. Познань на западном берегу р. Одер на танке врывался во вражеские укрепления, уничтожая живую силу и технику. 16 апреля 1945 г. одним из первых достиг вершины Зееловской высоты, что в 1 км восточнее д. Дольгелин, гусеницами танка раздавил 2 блиндажа, 4 пулеметно-огневых точки, грузовую автомашину и более 10 гитлеровцев. 17 апреля погиб. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно). ИШТИРЯКОВ ФАЯЗ АБДУЛХАКОВИЧ, г. р. 1898, уроженец д. Анаково Сармановского района, моб. Мензелинским РВК в 1941 г. Член партии. Гвардии младший лейтенант, командир взвода 50-мм минометов 152-го гвардейского стрелкового полка 50-й гвардейской стрелковой дивизии. 3 января 1944 г. в бою за с. Михальцово Псковской области огнем своих минометов уничтожил 2 вражеских пулемета, десяток фашистов и сам погиб. 18 января 1944 г. награжден орденом Отечественной войны (посмертно).

КАМАЛОВ АБДУЛА КАМАЛОВИЧ, г. р. 1903, уроженец д. Чулюково, моб. Мензелинским РВК в 1941 г. Член партии. Гвардии старший лейтенант, командир стрелковой роты 185-го гвардейского стрелкового полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии.



В ночь с 25 на 26 ноября 1943 г. со своей ротой форсировал Днепр, преодолев заграждения на правом берегу, ворвался в траншеи противника. Рота первой вошла в с. Разумовка, уничтожив десятки гитлеровцев. Овладев с. Капустянка, рота Камалова вклинилась в оборону противника. Продвижению мешал фланговый пулеметный огонь. Камалов сам дополз до пулемета и уничтожил его гранатой. С 25 по 30 ноября рота отразила 9 контратак противника. Камалов 1 декабря 1944 г. награжден орденом Отечественной войны. Погиб 5 января 1944 г. в с. Ивановка Никопольского района Запорожской области.

В ночь с 25 на 26 ноября 1943 г. со своей ротой форсировал Днепр, преодолев заграждения на правом берегу, ворвался в траншеи противника. Рота первой вошла в с. Разумовка, уничтожив десятки гитлеровцев. Овладев с. Капустянка, рота Камалова вклинилась в оборону противника. Продвижению мешал фланговый пулеметный огонь. Камалов сам дополз до пулемета и уничтожил его гранатой. С 25 по 30 ноября рота отразила 9 контратак противника. Камалов 1 декабря 1944 г. награжден орденом Отечественной войны. Погиб 5 января 1944 г. в с. Ивановка Никопольского района Запорожской области. КАМАЛОВ ЗИЯ, г. р. 1905, уроженец с. Сарсаз, моб. Мензелинским РВК 10 марта 1943 г. Член партии с 1944 г. Стрелок 899-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии.



7 апреля 1945 г. в бою на улице Линденштрассе г. Берлина у фабрики ворвался в расположение противника, уничтожил 2 пулемета и 13 солдат. Сам был ранен. 14 мая 1945 г. награжден орденом Отечественной войны. Умер от ран в г.Берлине.

7 апреля 1945 г. в бою на улице Линденштрассе г. Берлина у фабрики ворвался в расположение противника, уничтожил 2 пулемета и 13 солдат. Сам был ранен. 14 мая 1945 г. награжден орденом Отечественной войны. Умер от ран в г.Берлине. КИРЕЕВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, г. р. 1916, уроженец Мензелинского района, моб. Мензелинским РВК 23 июня 1941 г. Старший сержант, командир пулеметного отделения 102-го стрелкового полка 4-й1 стрелковой дивизии. 29 июля 1943 г. в бою за д. Леонтьевку Орловского района Орловской области уничтожил из станкового пулемета 35 гитлеровцев, отразил контратаку и погиб. 2 августа награжден орденом Отечественной войны.

КОРОЧКИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, г. р. 1913, уроженец д. Илларионовка, моб. Мензелинским РВК 25 октября 1935 г. Младший лейтенант, командир стрелкового взвода 1 288-го стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии.



20 августа 1944 г. у разъезда Киркаешты Бендерского района Молдовы заменил вышедшего из строя командира роты, первым форсировал реку, выбил противника из первой траншеи. Уничтожив до десятка гитлеровцев, солдаты его роты заняли вторые траншеи. Сам Корочкин был ранен. 24 сентября 1944 г. награжден орденом Отечественной войны. Погиб 23 ноября 1944 г. в венгерском с. Котлина.

20 августа 1944 г. у разъезда Киркаешты Бендерского района Молдовы заменил вышедшего из строя командира роты, первым форсировал реку, выбил противника из первой траншеи. Уничтожив до десятка гитлеровцев, солдаты его роты заняли вторые траншеи. Сам Корочкин был ранен. 24 сентября 1944 г. награжден орденом Отечественной войны. Погиб 23 ноября 1944 г. в венгерском с. Котлина. ЛИПИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, г. р. 1921, уроженец с. Русский Каран, моб. Мензелинским РВК 10 августа 1941 г. Член партии с 17 мая 1944 г. Старший лейтенант, командир 122 мм батареи 294-го артиллерийского полка 170-й стрелковой дивизии.



7 мая 1945 г. форсировал устье реки Нагатмюндунген, в районе д. Хаффкруг огнем батареи прикрывал переправу и занятый плацдарм, уничтожил 2 пулемета, наблюдательный пункт противника. 8 мая у д. Нойкрюгерскомт отбил две контратаки гитлеровцев, уничтожил пулемет, ДЗОТ и до взвода пехоты. Погиб в бою. 12 мая представлен к награде орденом Отечественной войны.

7 мая 1945 г. форсировал устье реки Нагатмюндунген, в районе д. Хаффкруг огнем батареи прикрывал переправу и занятый плацдарм, уничтожил 2 пулемета, наблюдательный пункт противника. 8 мая у д. Нойкрюгерскомт отбил две контратаки гитлеровцев, уничтожил пулемет, ДЗОТ и до взвода пехоты. Погиб в бою. 12 мая представлен к награде орденом Отечественной войны. МИНАЕВ ТАЛИП МИНАЕВИЧ, г. р. 1912, уроженец с. Подгорный Байлар, моб. Мензелинским РВК в 1941 г. Гвардии старший сержант, механик-водитель 41-й гвардейской танковой бригады 7-го механизированного корпуса. В боях на территории Венгрии 11 октября 1944 г. первым ворвался в д. Борщи, уничтожив три десятка солдат противника. 15 октября в с. Каньяр его экипаж подбил самоходное орудие, раздавил гусеницами 2 огневых точки и полтора десятка солдат. 18 октября представлен к награде орденом Отечественной войны. Погиб 16 ноября 1944 г. в местечке Киштакай.

МУРАТОВ САБИР АХМЕДЬЯНОВИЧ, г. р. 1916, уроженец г. Мензелинска, моб. Мензелинским РВК в 1937 г. Участник войны с финнами. Член партии с 1942 г. Старший лейтенант, командир батареи 76-мм пушек 427-го стрелкового полка 192-й стрелковой дивизии.



25 июня 1944 г. в бою за д. Якубово Витебской области его батарея под огнем противника ликвидировала прямой наводкой 3 станковых пулемета, подавила огонь минометной батареи. При атаке фашистов батарея Муратова подбила танк, уничтожила три десятка солдат. Командир полка 14 июня 1944 г. представил его к награде орденом Отечественной войны. Погиб 24 октября 1944 г. в д. Сынтов у г. Наумистас в Литве.

25 июня 1944 г. в бою за д. Якубово Витебской области его батарея под огнем противника ликвидировала прямой наводкой 3 станковых пулемета, подавила огонь минометной батареи. При атаке фашистов батарея Муратова подбила танк, уничтожила три десятка солдат. Командир полка 14 июня 1944 г. представил его к награде орденом Отечественной войны. Погиб 24 октября 1944 г. в д. Сынтов у г. Наумистас в Литве. МУХАМЕТШИН АХАТ ГАРЕЕВИЧ, г. р. 1915, уроженец Мензелинского района, моб. Мензелинским РВК в 1937 г. Гвардии ст. лейтенант, начальник связи 62-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии.



Стал начальником связи 26 апреля 1945 г., когда половина опытных связистов полка вышла из строя. В боях за немецкий г. Премниц наладил бесперебойную связь, но сам тоже погиб. Награжден орденом Отечественной войны 13 мая 1945 г.

Стал начальником связи 26 апреля 1945 г., когда половина опытных связистов полка вышла из строя. В боях за немецкий г. Премниц наладил бесперебойную связь, но сам тоже погиб. Награжден орденом Отечественной войны 13 мая 1945 г. МЯСНИКОВ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ, г. р. 1916, уроженец д. Матвеевка Мензелинского района, моб. Мензелинским РВК в октябре 1937 г. Старший лейтенант, командир батареи 503-го артполка 297-й стрелковой дивизии. Член ВКП(б) с 1944 г.



В бою с будапештской группировкой противника заменил раненого командира батареи, находясь под обстрелом противника на открытой позиции огнем своих орудий уничтожил 8 вражеских пулеметных точек с расчетами, разбил 81-мм минометную батарею, подавил огонь трех 75-мм батарей, рассеял и частью уничтожил до батальона вражеской пехоты, обеспечил наступление нашей пехоты. 7 января 1945 г. представлен к ордену Красного Знамени командиром полка. Командующий артиллерией дивизии наградил его орденом Красной Звезды, который получить Яков Степанович не успел. Он погиб 19 января 1945 г. в венгерском г.Монор.

В бою с будапештской группировкой противника заменил раненого командира батареи, находясь под обстрелом противника на открытой позиции огнем своих орудий уничтожил 8 вражеских пулеметных точек с расчетами, разбил 81-мм минометную батарею, подавил огонь трех 75-мм батарей, рассеял и частью уничтожил до батальона вражеской пехоты, обеспечил наступление нашей пехоты. 7 января 1945 г. представлен к ордену Красного Знамени командиром полка. Командующий артиллерией дивизии наградил его орденом Красной Звезды, который получить Яков Степанович не успел. Он погиб 19 января 1945 г. в венгерском г.Монор. ЧУТКОВ СТЕПАН РОМАНОВИЧ, г. р. 1920, уроженец с. Старый Красный Бор Мензелинского района, моб. Мензелинским РВК, механик-водитель танка МК-3, 128 отп. Погиб 20 марта 1944 г., в д. Орлово Снегиревского района Николаевская области Украины. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно). ЦАМО, опись 18002, дело 300.

Мобилизованы Муслюмовским РВК

АГЛИЕВ ГИЗЕТДИН АГЛИЕВИЧ, г. р. 1916, уроженец д. Старое Альметьево Муслюмовского района, моб. Калининским РВК, старший лейтенант, зам. командира роты 116-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии. Погиб 10 ноября 1942 г. в районе высоты «Верблюд» в Крыму. Награжден орденом Красного Знамени (посмертно). ЦАМО, опись 818883, дело 906.

СУНГАТУЛЛИН ХАБИБУЛЛА СУНГАТУЛЛОВИЧ, г. р. 1909, уроженец д. Кубяково Муслюмовского района, моб. Муслюмовским РВК, лейтенант, младший политрук 543-го стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии. Погиб 1 декабря 1942 г. на хуторе Вертячий Городищенского района Волгоградской области. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). ЦАМО, опись 18001, дело 1 113.

Нужно, чтобы информация о подвигах этих солдат и офицеров дошла до семей, чтобы память о них жила в родных селах и районах. Увидеть все результаты нашей работы можно на сайтах www.kremnik.ru, tatfrontu.ru, в парке Победы и Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле.

Михаил Черепанов