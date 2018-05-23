«Варимся в собственном соку»: откровения «Синтеза» на встрече с Рустамом Миннихановым

Как президент Татарстана чествовал в Кремле ватерполистов

Сегодня в казанском Кремле поздравляли победителей Суперкубка России по водному поло — команду «Синтез». Делал это президент РТ Рустам Минниханов, и такая встреча стала для казанских ватерполистов первой за минувшее десятилетие: последний раз они были приглашены в Кремль в далеком 2007 году, когда стали чемпионами России. Теперь импровизированный счетчик обнулен, и клубу предстоит наладить свое участие в подобных мероприятиях. Встреча с президентом и ожидания от команды на предстоящий сезон — в репортаже «Реального времени».

Спустя 8 лет ожиданий

В нашей стране о водном поло вспоминают не так часто, как того хотели бы представители этого вида спорта. Увы, в последние годы сборная России стала записным аутсайдером международных соревнований, поэтому внимания к ватерполистам стало еще меньше. Это не касается казанского «Синтеза» — пожалуй, самого стабильного клуба России: казанцы продолжают показывать высокий уровень и, как правило, борются за высшие награды как на внутренней, так и на международной арене.

Тем не менее все их попытки завоевать какой-либо трофей в последние годы оказывались тщетными. Но в минувшем сезоне неприятная традиция прервалась: казанцы победили в Суперкубке России 2017/18 в домашнем бассейне «КАИ Олимп».

«Ваш успех — это задел для инвестиций в водное поло»



То, что команда не получала приглашения в Кремль на протяжении 11 лет, чувствовалось с первых же минут встречи. Ватерполисты и руководство клуба прибыли на встречу за 45 минут до начала и как-то робко жались друг к другу.

— Для нас большая честь встретиться с вами, — разрядил обстановку Рустам Минниханов в своем приветственном слове. — От души поздравляю с такой долгожданной победой в Суперкубке России. Вы одержали уверенную победу над серьезным соперником. Безусловно, нынешний успех команды — это итог целеустремленной работы всего коллектива, в том числе игроков, тренерского штаба, руководства и администрации клуба «Синтез».

Рустам Минниханов не обошел вниманием и спонсоров команды, благодаря которым созданы хорошие условия для развития водного поло в Казани. «Особо отмечу роль, значение и вклад в победу спонсоров команды — группы компаний «ТАИФ» и «Казаньоргсинтеза». Они вместе с вами были нацелены на эту победу. Вся республика болела за вас, мы верили, и вы оправдали доверие болельщиков», — подчеркнул президент. Кроме того, он отметил значение этой победы для воспитания юных спортсменов и последователей нынешнего поколения ватерполистов.

— Нашим юным ватерполистам есть на кого равняться и с кого брать пример. Сегодня для занятий водным поло в республике созданы прекрасные условия. Функционирует 108 стандартных плавательных бассейнов, из них семь 50-метровых, который отвечают самым высоким стандартам проведения соревнований, — сказал Минниханов.

Наградили даже врача

Ну а затем пришел черед награждения основных творцов успеха. Так, были отмечены заслуги помощника главного тренера Николая Максимова и капитана команды Артема Одинцова. Кроме того, упомянули имя директора клуба Рустема Насыбуллина и врача команды Алексея Юфимова.

После этого главный тренер «Синтеза» Андрей Белофастов и Артем Одинцов вручили президенту медаль победителя Суперкубка России, мяч и памятное фото. Рустам Минниханов отметил, что сувениры станут экспонатами музея, кроме медали, которая присоединится к остальным подаркам чуть позже. «Это я поношу немножко», — шутливо объяснил Минниханов.

Андрей Белофастов: «Победа в еврокубках? Надеюсь, это будет очень скоро»

Ближе к концу чествования Андрей Белофастов подошел к журналистам. Специалист дал понять, что скоро «Синтез» может побороться не только за внутрироссийские, но и за европейские кубки.

— Давно «Синтез» не чествовали здесь, в Кремле. Как вы к этому шли и как оцените свои шансы на будущие трофеи?

— Действительно, последний трофей, Кубок России, «Синтез» выигрывал еще в 2010 году. А в Кремле мы с помощниками последний раз были в 2007-м, когда клуб стал обладателем и титула чемпиона страны, и европейского кубка. С тех пор прошло много времени, и водное поло не стоит на месте. Мы очень долго шли к этому и очень рады успеху. В связи с этим хотел бы отдельно поблагодарить наших основных руководителей, спонсоров команды — группу «ТАИФ» и «Казаньоргсинтез». Это их заслуга и их победа. Нам были созданы прекрасные условия для работы, для тренировок и благодаря этому «Синтез» на данный момент является самым стабильным клубом не только в России, но и в Европе. Задача победить всегда стоит перед нами. Она непростая, но к ней надо стремиться, и мы будем стремиться. Хочется верить, что следующий трофей мы завоюем гораздо быстрее, чем нынешний.

— В чем нужно прибавить команде, чтобы замахнуться на титул не только в России, но и в Европе?

— Сейчас такая тенденция, что в европейских клубах играет очень много иностранных игроков. А у нас в этом году лимит был 10 на 2, причем один из этих двоих последние четыре месяца играл с травмой. Безусловно, необходимо привлекать молодых игроков, свежая кровь всегда нужна, тем более что в Казани она имеется. Но при этом надо поддерживать и баланс опыта и молодости. Помимо этого нужно принимать непосредственное участие в больших турнирах, играть спарринг-матчи. Это, конечно, будет не завтра, но нужно стремиться к подобному каждый день, и я надеюсь, что это будет очень и очень скоро.

— Насколько сложно бороться за хороших иностранных игроков на рынке?

— Очень сложно. Сегодня в приоритете у всех чемпионат Венгрии, где играют все сильнейшие европейские команды. Кроме того, в Италии четыре сложных соперника с хорошими бюджетами и ресурсами. Логично, что игроки предпочитают играть в Европе. Там намного более «скользкий» график проведения турниров. У нас же с этим сложнее, поэтому даже ведущие игроки, приезжая в Россию, не всегда могут показывать свой уровень.

Артем Одинцов: «Варимся в собственном соку»

Следующим к журналистам подошел капитан казанского «Синтеза» Артем Одинцов. Он, как и тренер, выразил надежду, что казанцам удастся выйти на более высокий уровень внутри страны и в еврокубках.

— Правильно сказано, что для нас это долгожданная победа. Давно не было побед, все очень хотели этого. Мы упорно работали над этим. Это наша общая победа — спонсоров клуба, тренеров, игроков, болельщиков. Всей республики.

— Насколько серьезной была конкуренция в этом сезоне?

— Очень серьезная. Я думаю, нам повезло. Мы очень долго работали, готовились именно к этой игре. Все понимали, что это очень хороший шанс выиграть трофей.

— Когда ждать от вас чемпионства?

— Конечно же, мы верим в лучшее и будем упорно работать для этого. И верим, что в следующем сезоне будем биться за победу в финале.

— Как обстоят дела с еврокубками?

— Нам довольно сложно конкурировать с европейскими командами. Мы все здесь, как говорится, варимся в собственном соку, в Европе чемпионаты гораздо сильнее. Но все будет зависеть от жеребьевки. Мы уже играли один раз в финале, где нам немного не хватило удачи. Но ничего, будем работать, стараться. Я верю в успешное будущее.