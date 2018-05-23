В Нижнекамске готовятся отпраздновать республиканский День химика

Фото: Максим Платонов

27 мая свой профессиональный праздник отметят работники химической и нефтехимической промышленности. Данная отрасль является базовым источником развития экономики Республики Татарстан, а Нижнекамск — ее непосредственным нефтехимическим центром. ОАО «ТАИФ-НК» — одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний страны, которая активно внедряет инновационные проекты, создает новые и развивает действующие высокотехнологичные производства. Сегодня ТАИФ-НК занимает достойное место в ряду крупных, стабильных и конкурентоспособных предприятий республики и страны.

День химика — профессиональный праздник сотрудников одной из важнейших отраслей тяжелой промышленности нашей страны. Он объединяет не только специалистов, работающих в данной индустрии, но и ученых, занимающихся исследованиями в области химии, студентов, аспирантов и преподавательский состав химических факультетов. Химия это — одна из самых больших и важных областей естествознания, роль которой в развитии науки переоценить очень сложно. Комплекс включает химическую и нефтехимическую промышленность, которые в свою очередь подразделяются на многие области производства. Продукция химической промышленности также разнообразна: это производство кислот, щелочей, минеральных удобрений, выпуск полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также резино-асбестовой, фотохимической и химико-фармацевтической продукции.

История развития химии как науки началась еще с XVll века. Тогда, благодаря ученому Роберту Бойлю, человечество впервые услышало о таком определении, как химический элемент. Спустя века, в 1869 году на свет появилась таблица Менделеева, благодаря которой до сих пор специалисты без труда определяют химический состав различных веществ. Тем не менее впервые День химика в нашей стране отпраздновали в 1960 году. Прежде, чем получить официальный статус, праздник отмечался 20 лет без государственной поддержки и был внесен в перечень памятных дат лишь 1 октября 1980 года по Указу Президиума Верховного Совета Советского Союза. В те годы, химическая отрасль развивалась очень стремительно и была неким локомотивом для многих видов промышленности, сельского хозяйства, а также военно-оборонительной сферы. Химики не смогли сделать свой день скучным и серым, поэтому по инициативе студентов МГУ с 1965 года он проходит под знаком определенного химического элемента Периодической системы Менделеева. Оригинальная традиция постепенно распространилась на многие химические факультеты постсоветского пространства. Каждый праздник обыгрывает один химический элемент. Первым — был водород. Юбилейный, пятидесятый, праздник прошел под знаком олова, а в 2018 году символом торжества выступает йод.

День работников химической промышленности — это особый праздник для Татарстана. Наша республика — один из крупнейших центров России, где химическая отрасль является фундаментальной и системообразующей. Нефтехимия и нефтепереработка лежат в основе инновационно-технологического развития республиканской экономики и способствуют решению общенациональной задачи — построению новой цифровой экономики с конкурентоспособной промышленностью. Предприятия отрасли представляют собой единый кластер, составные части которого находятся в целостной технологической цепочке: от стадии разведки и добычи нефти до завершающего производства товаров заключительного этапа переработки углеводородного сырья. Высокую конкурентоспособность, ликвидность на мировом рынке имеет продукция всех предприятий Татарстана.

Нижнекамск — центр празднования республиканского Дня химика

Свой профессиональный праздник представители нефтегазохимической отрасли Республики Татарстан шестой год подряд отмечают в Нижнекамске — столице нефтехимии и нефтепереработки. Такое звание город на Каме получил из–за расположения крупнейших промышленных предприятий, являющихся градообразующими. Сейчас это огромный комплекс производств нефтехимии и нефтепереработки, одна из основных точек роста экономики Республики Татарстан, а тогда, в далеких 60–х прошлого века, здесь все только начиналось.

Нижнекамский химкомбинат первую продукцию выпустил в 1967 году, а следом в городе были построены не менее крупные промышленные предприятия. Фото fototerra.ru

В 1950 году Татарстан стал обладателем самых крупных залежей нефти в Советском Союзе. В 1959 году Государственный институт проектирования городов разработал генеральный план Нижнекамска с расчетом проживания в нем 170 тысяч человек. Уже на следующий год на промышленную площадку прибыл первый, а 2 января 1961 года и второй санно-тракторный поезд со строителями из Лениногорска. Главной экономической опорой города тогда был промышленный гигант, раскинувший свои владения на несколько километров — Нижнекамский химкомбинат, выпустивший свою первую продукцию уже в 1967 году. Следом за ним были построены не менее крупные промышленные предприятия. Новый виток развития промышленность Нижнекамска получила в конце 90-х годов, когда на промышленных площадках активно началось наращивание мощностей.

Профессиональный праздник представители нефтегазохимической отрасли Татарстана 6-й год подряд отмечают в Нижнекамске. Фото Максима Платонова

«Нижнекамск — это не только столица нефтехимии республики, но и всей нашей большой Российской Федерации», (Президент РТ Минниханов Р.Н.)

Созидая во благо

Одно из ведущих мест занимает компания ТАИФ-НК — лидер в российской нефтеперерабатывающей отрасли. На сегодняшний день компания производит свыше 25 наименований нефтепродуктов — это дизельное топливо, нафта, автомобильный бензин, авиакеросин и сжиженные легкие углеводороды. Общество успешно реализует ряд проектов и мероприятий, направленных на выпуск высококачественных и конкурентоспособных нефтепродуктов. В то же время одним из приоритетных и важных направлений является обеспечение экологической безопасности и снижение негативного воздействия на окружающую среду Нижнекамского муниципального района. На каждом заводе, забор проб атмосферного воздуха на анализы проводится регулярно, согласно графику. Только в 2017 году, высококвалифицированными специалистами лабораторий ТАИФ-НК выполнено 420 исследований по 16 загрязняющим веществам. В целях предотвращения вредного воздействия объектов эксплуатации на окружающую среду ежегодно разрабатывается план природоохранных мероприятий. В прошлом году общая сумма затрат на них составила порядка 300 миллионов рублей. Одним из самых масштабных финансовых вложений в экологический проект стало подписание четырехстороннего соглашения, в рамках которого ОАО «ТАИФ-НК» выделило более 3,8 млрд рублей. Большая часть средств, а это 3,7 млрд рублей, направлено на реконструкцию цеха локальной биологической очистки промышленных сточных вод. К реализации масштабного проекта компания приступила в 2014 году. Вместо физически устаревшего и изношенного оборудования практически заново построены и введены в эксплуатацию современные, автоматизированные, отвечающие самым высоким требованиям биологические очистные сооружения. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который присутствовал в июне прошлого года на торжественном запуске биологических очистных сооружений, назвал проект ТАИФ-НК очень хорошим примером защиты среды обитания, который решает стратегическую задачу по значительному улучшению экологической обстановки в регионе.

В 2017 году на ТАИФ-НК запустили реконструированный цех локальной биологической очистки промышленных сточных вод. Фото Олега Тихонова

Главная ценность компании — люди

Персонал — главная ценность компании ТАИФ-НК и залог успешного достижения ее стратегических целей. На сегодняшний день на нефтехимическом гиганте работают порядка 4 тысяч человек, из них почти половина в возрасте до 35 лет. Комфортные условия для работы, забота о здоровье, благополучие работников и их семей неотъемлемая часть корпоративной стратегии ТАИФ-НК. На протяжении многих лет компания ведет активную работу в рамках принятой социальной политики — обеспечение сотрудников благоустроенным жильем является одним из важнейших элементов ее реализации. Компания успешно использует механизмы софинансирования в форме выдачи целевых займов и компенсации процентных расходов по кредитам и займам, привлеченным работниками для улучшения жилищных условий. Реализация ипотечных программ на ТАИФ-НК началась в 2005 году, за весь этот период общество выделило более 1,7 млрд рублей. Из них 1,6 млрд рублей были направлены на поддержку программы «Социальная ипотека», 102 млн рублей — на выдачу работникам займов для оплаты первоначального взноса, 18 млн рублей — на компенсацию сотрудникам уплаченных процентов по целевым займам предприятия и кредитам банка «Аверс». Реализацию ипотечных программ на ТАИФ-НК планируют продолжить как минимум до 2020 года. За это время новоселье смогут справить свыше 140 сотрудников компании, в том числе 76 работников — в рамках дополнительной корпоративной ипотечной программы.

Реализация ипотечных программ на ТАИФ-НК началась в 2005 году, за весь этот период общество выделило более 1,7 млрд рублей. Фото предоставлено ТАИФ-НК>

ТАИФ-НК: сила во благо

Сегодня ОАО «ТАИФ-НК» — это современный нефтеперерабатывающий комплекс, полностью отвечающий тенденциям развития всемирной промышленности и являющийся основой мировой экономики. Технологические возможности предприятия регулярно меняются. Появляются новые направления и задачи. Компания на достигнутых результатах не останавливается. Определяющие тенденции развития предприятия сегодня: стабильность — инновации — прорыв. Свое динамичное развитие ТАИФ-НК строит на последовательности в наращивании объемов и совершенствовании профессионализма работников, что позволяет соответствовать уровню ведущих предприятий нефтеперерабатывающего сектора. Стабильная работа ТАИФ-НК несомненно увеличивает валовой региональный и национальный продукты, а также повышает общий уровень эффективности и инновационности экономик Республики Татарстан и Российской Федерации.